Fiscus verdeelt aftrekposten bij belastingaanslag zelf

Dure hobby Inge speelt golf: ‘Vriendin­nen gaan winkelen, ik ga golfen’

Sporten, verzamelen of creatief bezig zijn: hobby’s hebben we allemaal. Maar sommige mensen geven daar een stuk meer aan uit dan anderen. Wij vragen iedere week iemand naar diens dure hobby. Deze week: Inge Sikkens (60) geeft 3000 euro per jaar uit aan golf.

30 november