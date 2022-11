Energieleverancier niet (goed) bereikbaar? Dit kun je doen

Reactie Irene Aartsen, manager klantenservice Eneco

,,Het kan gebeuren dat je als klant soms een half uur, of tijdens piekmomenten een uur, in de wacht staat. Uiteraard proberen we dit zo veel mogelijk te voorkomen. We begeleiden klanten naar onze digitale kanalen, we informeren proactief via e-mails en voor veel vragen kan de klant al op de klantenservicepagina terecht. Bijvoorbeeld met vragen over hoge tarieven, termijnbedragen en of ze aan het einde van het jaar moeten bijbetalen. En er zijn uiteraard ook klanten met financiële zorgen. Daar helpen we ze bij. We gaan echt in gesprek over hoe de klant kan besparen. Daarnaast helpen we met een eventuele betalingsregeling. Als er echt grote financiële zorgen zijn, hebben we gelukkig goede samenwerkingen en verwijzen we klanten door naar het platform Geldfit of naar schuldhulpverlening.