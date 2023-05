Eerste Kamer stemt in met grootste pensioenhervorming ooit

De Eerste Kamer is vanavond akkoord gegaan met de Wet Toekomst Pensioenen. Daarmee is de grootste hervorming van het pensioenstelsel ooit een feit. De pensioenen van miljoenen Nederlanders, zowel werkend als gepensioneerd, zullen de komende jaren veranderen.

Naast coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie kreeg het wetsvoorstel steun van PvdA, GroenLinks en SGP. Nu de senaat zich achter de wet heeft geschaard is er na 15 jaar discussie een politieke knoop doorgehakt over de toekomst van het pensioenstelsel. Pensioenen worden straks minder zeker. Dat heeft als voordeel dat er minder reserves nodig zijn en de pensioenen eerder omhoog kunnen. Keerzijde is dat er ook eerder gekort kan worden als het economisch tij tegen zit.

Minister Carola Schouten (Pensioenen) noemt het ‘een belangrijke stap’. ,,Met deze wet zorgen we dat ons pensioen goed geregeld blijft”, aldus de bewindsvrouw. Dat geldt volgens Schouten voor mensen die al met pensioen zijn, maar ook voor mensen die nu nog werken en voor toekomstige generaties. In het nieuwe stelsel wordt de pensioenopbouw persoonlijker dan in het huidige, dat uitgaat van een collectieve pot.

Het Nederlandse pensioenvermogen (van honderden miljarden) gaat straks van een collectieve pot naar grotendeels individuele potjes. De overstap naar deze nieuwe manier van pensioen opbouwen kost mogelijk tientallen miljarden en hoe het nieuwe stelsel precies uitpakt voor specifieke fondsen is nog niet helemaal duidelijk. Wel zien veel partijen dat het pensioenstelsel in zijn huidige vorm niet meer van deze tijd is. Het nieuwe stelsel is flexibeler en past beter bij de huidige arbeidsmarkt. In tijden van economische voorspoed kan sneller meer pensioen worden uitgekeerd, bij slechte beursresultaten wordt eerder gekort.

Tegenstanders van het nieuwe stelsel probeerden op de valreep uitstel van de behandeling te regelen. SP-senator Tiny Kox wees op het effect dat de nieuwe wet heeft op de pensioenregeling voor politieke ambtsdragers, waaronder parlementariërs zelf. Daarom zou volgens de grondwet een twee derde meerderheid nodig zijn, meent Kox, die in de Tweede Kamer ook niet is gehaald. Voorstanders van de wet zeggen dat het louter om een technische aanpassing gaat die Kamerleden en andere ambtsdragers niet direct raakt.

Ook een waarschuwing van hoogleraren staatsrecht, dat de pensioenwet tegen de Grondwet in zou gaan, wist een grote meerderheid van de senatoren niet op andere gedachten te brengen. Schouten zegt een ‘grote verantwoordelijkheid’ te voelen voor een zorgvuldige overgang.

Pensioenfondsen krijgen in principe tot 1 januari 2028 de tijd om de overgang naar een nieuw stelsel te maken. Dat is een jaar later dan gepland: minister Carola Schouten (Pensioenen) kwam de Eerste Kamer vorige week tegemoet. Dan wordt ook duidelijk hoe de pensioenvermogens - opgeteld hebben de fondsen bijna 1500 miljard euro in kas - over de deelnemers worden verdeeld.

Nu de nieuwe Pensioenwet ook in de Eerste Kamer is aangenomen, wil FNV snel werk maken van structurele afspraken zodat mensen met zware beroepen op tijd kunnen stoppen met werken. De steun in de senaat voor de wet is volgens Tuur Elzinga ‘een grote stap’ in de uitwerking van het pensioenakkoord dat de bonden in 2019 sloten met de werkgevers. Maar hij benadrukt dat pensioenfondsen de komende jaren nog veel werk te verzetten hebben.

CNV-voorzitter Piet Fortuin vindt dat ook het nieuwe stelsel solidair blijft. ,,Pensioenuitkeringen blijven levenslang, ook het partnerpensioen”, zegt hij in een eerste reactie. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is blij dat nu ook de Eerste Kamer de weg heeft vrijgemaakt voor de herziening van het pensioenstelsel. ,,Hiermee krijgt het pensioenstelsel eindelijk de grote onderhoudsbeurt die nodig is”, zegt voorzitter Ingrid Thijssen.

Het is nu tijd om vaart te maken met het doorvoeren van alle veranderingen, stelt koepelorganisatie Pensioenfederatie. ,,We zijn al lang bezig met de voorbereidingen, maar vanaf nu kunnen we samen met de sociale partners echt knopen doorhakken”, zegt voorzitter Ger Jaarsma van de Pensioenfederatie, de koepelorganisatie voor bijna alle pensioenfondsen in Nederland.

