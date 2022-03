Een reis naar Rusland, Oekraïne of Oost-Europa: ‘Angst is geen reden voor kosteloos annuleren’

Voor Oekraïne geldt code rood, voor Rusland code rood of oranje. Dat betekent dat reisorganisaties de reis annuleren. Krijg je je geld dan terug? En wat als je twijfelt over je geboekte vakantie naar buurlanden Polen of Slowakije?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is duidelijk op haar website: bij kleurcode rood of oranje is een reis ‘uw eigen verantwoordelijkheid’ en ‘het ministerie van Buitenlandse Zaken kan u niet of waarschijnlijk niet helpen als u in de problemen komt.’

Voor reisorganisaties zijn deze kleurcodes leidend, vertelt Mirjam Dresmé, woordvoerder bij brancheorganisatie ANVR. ,,Touroperators die bij ons zijn aangesloten houden zich aan de adviezen van het ministerie. Als een reis niet kan doorgaan, wordt de betaalde reissom teruggegeven”, vertelt ze. Heb je al twee jaar een rondreis gepland staan in Rusland die werd doorgeschoven door corona? ,,Theoretisch zou je hem weer kunnen doorschuiven, maar in de huidige situatie zal dat niet snel gebeuren omdat niemand weet hoe lang het duurt.”

Negatief reisadvies in voorwaarden verzekering

,,Als je een reis via een reisorganisatie hebt geboekt, zou ik altijd eerst contact met hen opnemen”, geeft Bas Knopperts aan, expert reisverzekeringen bij vergelijkingssite Independer. ,,Ook als je een annuleringsverzekering hebt, is dat het eerste wat je moet doen”, adviseert hij.

Aan alleen een reisverzekering heb je niets. Als je een vakantie wil annuleren, heb je een annuleringsverzekering nodig, vertelt Knopperts. En zelfs die dekt niet in alle gevallen: bij een rood of oranje reisadvies keren maar een paar verzekeraars uit. Is oorlog de reden voor het reisadvies? Dan krijg je niets terug. Dat is een standaard uitsluiting voor alle aanbieders. Om in aanmerking te komen voor restitutie van het bedrag moet je bijvoorbeeld te maken hebben met een echtscheiding, overlijden of zwangerschap, zo heeft Independer op een rijtje gezet.

Als je zelf je vakantie of reis hebt geboekt, ben je om die reden vaak afhankelijk van het eventueel mogen omboeken van de reserveringen. Er zijn steeds meer omboekregelingen, weet Knopperts. ,,Die zijn in het leven geroepen sinds corona. Mogelijk kun je ze ook nu inzetten. Dat zou je moeten nagaan bij de reisorganisatie of de luchtvaartmaatschappij.”

Polen en Slowakije

Dat beaamt Dresmé. ,,Angst is geen reden om kosteloos te annuleren”, geeft ze aan. Voor Polen geldt, op de grensregio met Belarus na, bijvoorbeeld een groen reisadvies. ,,Als je niet wilt gaan omdat je niet kunt, het niet gepast vindt of bang bent, dan kun je niet zomaar annuleren en de volledige reissom terug krijgen.” Het kan dat je niet meer die kant op wil reizen, maar dan is de annulering op eigen kosten. Vaak is dat een percentage van de reissom, terug te vinden in de voorwaarden.

Overigens gaat het niet om grote aantallen. De meeste Nederlanders gaan in de zomervakantie richting het Middellandse Zeegebied, weet Dresmé. Ze merkt dat er op dit moment iets meer terughoudendheid is in boekingen richting Oost-Europa: ,,De Nederlander staat te popelen om weer op vakantie te gaan, maar mensen gaan dan eerder een andere kant op. Reizen naar het Caraïbisch gebied lopen nu bijvoorbeeld heel goed.”

