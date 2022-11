Eén op drie werknemers met financiële zorgen dreigt uit te vallen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde deze maand dat energie nu 173 procent duurder is dan een jaar geleden. De voedselprijzen stegen in diezelfde periode met 14 procent. Harde cijfers over de afgelopen maanden zijn er niet, maar onderzoek van Deloitte heeft eerder laten zien dat 8 procent (630.000) van de Nederlandse huishoudens problematische schulden heeft. Bijna 50 procent van de huishoudens is financieel kwetsbaar.

,,Uiteraard zien werkgevers – groot en klein – ook dat medewerkers het financieel moeilijk hebben”, zegt woordvoerder Mieke Ripken van ondernemersorganisatie VNO-NCW erover tegen Intermediair. De schuldenproblematiek is volgens Ripken omvangrijk en speelt in alle sectoren.

Onderzoek- en adviesbureau Preventned heeft onderzocht wat dit betekent voor de productiviteit van medewerkers. ,,Een op de drie medewerkers met ernstige geldzorgen heeft een verhoogd risico om uit te vallen”, zegt Preventned-directeur Cas Knibbeler. Dit betekent volgens het onderzoeksbureau dat de kans groot (90 procent) is dat deze persoon in de komende jaren niet meer in staat is zijn huidige werk uit te voeren.

Goedbedoelde ‘bemoeienis’

Het bureau, dat als doel heeft ‘de waarde van geluk centraal te stellen’, baseert zich op vragenlijsten die worden afgenomen bij verschillende bedrijven. ,,Eerst hadden werkgevers hier weinig aandacht voor, dat is nu wel veranderd.”

Ook het CBS heeft onderzoek gedaan naar verzuim op de werkvloer. Daaruit blijkt dat vorig jaar bijna 520.000 medewerkers werkdruk als belangrijkste reden gaven voor hun afwezigheid. Wie door te hoge werkdruk thuis kwam te zitten, was gemiddeld 38 werkdagen niet inzetbaar. Hoeveel mensen door financiële problemen uitvielen, onderzocht het statistiekbureau niet.

Het is voor werkgevers niet makkelijk om met werknemers in gesprek te gaan over hun individuele geldzorgen, begrijpt ondernemersorganisatie VNO-NCW. ,,Niet iedereen zit op die ‘bemoeienis’, hoe goed bedoeld ook, te wachten”, zegt woordvoerder Ripken.

Als Preventned merkt dat er geldzorgen spelen bij medewerkers van een bepaald bedrijf, dan wordt eerst gekeken wat het bedrijf zelf doet om medewerkers te helpen, legt Knibbeler uit. Als het bedrijf nog niets aanbiedt, dan verwijst Preventned door naar een budgetcoach.

Leren budgetteren

Die stijgende vraag naar het aantal budgetcoaches merken ze ook bij het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). ,,Budgetcoaches hebben het heel erg druk, wij krijgen veel meer aanvragen dan vorig jaar rond deze tijd”, zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. Hoe vaak budgetcoaches worden ingezet, kon ze niet zeggen.

De cursussen zijn bedoeld om medewerkers te leren budgetteren, zodat ze controle krijgen over hun uitgaven. ,,Wij vermoeden dat werkgevers ook wel merken dat hun mensen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze proberen om mensen te helpen grip te krijgen op hun financiële situatie”, legt de woordvoerder uit.

Preventned-directeur Knibbeler raadt bedrijven daarnaast ook aan om in deze tijd algemene presentaties of workshops te geven, bijvoorbeeld over hoe je als werknemer meer uit je salaris kunt halen. ,,Zo komt het onderwerp meer uit de taboesfeer.”

Werkgevers kunnen iets extra’s bieden

Bij ondernemersclub VNO-NCW merken ze dat veel ondernemers begaan zijn met hun mensen en op allerlei manieren kijken hoe ze hen kunnen helpen in deze lastige tijd, zegt Mieke Ripken. ,,Dat is ook ons advies aan werkgevers: kijk wat binnen je bedrijf mogelijk is.”

Sommige werkgevers kunnen het zich veroorloven iets extra’s te bieden. Dat gebeurt zowel in hele sectoren als bij individuele werkgevers, zegt Ripken. Het bedrijf EY maakte in juni bijvoorbeeld 2.600 euro over naar al het personeel. En Ripken noemt het voorbeeld van een klein softwarebedrijf in Alphen aan den Rijn dat maandelijks 500 euro extra betaalt vanwege de sterk gestegen prijzen.

,,We horen ook dat bedrijven – op verzoek – de eindejaarsbonus naar voren halen en soms vakantiegeld uitsmeren”, zegt Ripken.

