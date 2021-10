DSW maakt als eerste stijging zorgpremie bekend van 3,25 euro. Wat zegt dit over andere premies?

De zorgpremie van verzekeraar DSW gaat komend jaar met 3,25 euro omhoog. Daarmee komt de premie op een maandelijks bedrag van 127,75 euro per maand. Wat zegt deze premie over de prijzen van andere verzekeraars? Kijken zorgverzekeraars naar elkaar voor het vaststellen van de premie en waarom is DSW altijd de eerste?

DSW verwacht dat de zorgkosten in 2022 sterk zullen toenemen door loon- en prijsstijgingen en gebruik van dure specialistische geneesmiddelen. Dit zou normaal gesproken geleid hebben tot een stijging van 7,50 euro per maand, maar kan worden beperkt door de compensatie die verzekeraars krijgen voor de coronakosten. DSW zet die compensatie in om de premiestijging te beperken, aldus de verzekeraar. De overheid berekende op Prinsjesdag een gemiddelde stijging van 2,58 euro. Daar zit DSW dus boven.

Maar wat zegt het nu eigenlijk over wat de andere verzekeraars gaan doen? ,,Er wordt vaak gezegd dat het een eerste gevoel geeft. Stijgt of daalt de zorgpremie?” zegt Bas Knopperts, expert zorgverzekeringen bij vergelijkingssite Independer. ,,Maar over het algemeen zegt het niets over de uiteindelijke premies die zorgverzekeraars vastleggen. Het is onder andere afhankelijk van de reserves die een verzekeraar heeft in hoeverre ze een premiestijging kunnen voorkomen.”

Quote We hebben een bepaalde visie. We berekenen de kostprijs, kijken naar onze reserves. Het maakt voor ons niet uit wat anderen doen Aad de Groot, voorzitter Raad van Bestuur DSW

Niet afhankelijk van concurrentie

Normaal gesproken maakt DSW de premie bekend op de vierde dinsdag van september, een week na Prinsjesdag. Dat lukt dit jaar voor het eerst sinds de invoering van de zorgverzekeringswet, in 2006, niet. ,,We misten belangrijke informatie om een goede en verantwoorde premie vast te stellen”, zegt Aad de Groot, voorzitter van de Raad van Bestuur van DSW. Het ging om de extra kosten die corona vanaf juli tot en met nu met zich meebrengt. ,,We hadden daar lang geen goed zicht op.”

Toch zijn ze ook dit jaar weer de eerste. Willen ze niet weten wat de concurrentie doet bij het vaststellen van de premie? De Groot: ,,We kijken onder andere naar de kosten in het lopende jaar, naar de verwachting van volgend jaar, loonstijgingen - 60 procent van de zorgkosten wordt bepaald door de salarissen in de zorg - en specifieke zaken die spelen en dan berekenen we een premie.”

Daar zit altijd wat onzekerheid in, zegt De Groot. ,,Maar omdat we dit al zo lang doen, zit het binnen de verantwoorde marges.” DSW wil niet afhankelijk zijn van de concurrent, zo zegt de bestuursvoorzitter. ,,We hebben een bepaalde visie. We berekenen de kostprijs en kijken naar onze reserves. Het maakt voor ons niet uit wat anderen doen”, aldus De Groot. ,,In z’n algemeenheid zie je dat andere verzekeraars er meestal niet ver vandaan zitten.” Het eigen risico van DSW blijft 375 euro, 10 euro lager dan wettelijk bepaald.

Reserves van verzekeraars

Het kabinet berekende al dat de premie komend jaar naar schatting gemiddeld uitkomt op 125,75 euro, een stijging van 2,58 euro ten opzichte van dit jaar. Maar ook dat is niet altijd een goede graadmeter: de overheid gaat voor het berekenen van de zorgpremie namelijk uit van reserves waar verzekeraars over beschikken. Die zijn vaak groter dan wettelijk verplicht is en dat geld gebruiken verzekeraars vervolgens om de kosten van de premie wat naar beneden te brengen. ,,Maar de ene verzekeraar zit ruimer in de reserves dan de ander”, aldus Knopperts.

Knopperts: ,,Vorig jaar steeg de premie van VGZ bijvoorbeeld met een paar euro per maand, terwijl Nationale Nederlanden en OHRA met meer dan 10 euro omhoog gingen. Dan kan het wel gemiddeld in de buurt komen van wat bijvoorbeeld de overheid inschat, maar wat een individuele verzekeraar doet, blijft afwachten.”

Meestal weinig overstappers

Of de hoogte van de premie echt invloed heeft op het aantal verzekerden, is overigens maar de vraag. Het overstappercentage zit jaarlijks rond de 6,5 procent. ,,Als een zorgverzekeraar de premie fors verhoogt, zien we dat de leegloop groter is dan bij de ander, maar over het totaal gezien binnen heel Nederland, valt het wel mee”, aldus Knopperts. ,,Het gros blijft zitten waar hij zit.” Zorgverzekeraars hebben tot 12 november de tijd om de premie vast te stellen en bekend te maken.

