Droom van Huang (9) wordt werkelijkheid dankzij gevonden goudstaaf: reis naar zijn geboorteland

GeldDe grote droom van Huang Verbeek (9) en zijn ouders Martijn (43) en Mariska (43) gaat in vervulling. Dankzij een grote geldprijs die het Naaldwijkse gezin heeft gewonnen, kunnen ze op reis naar China, het land waar Huang geboren is en de eerste zestien maanden van zijn leven woonde. ,,Huang kan nu zelf zien waar hij vandaan komt.”

Martijn en Mariska waren al een tijdje aan het sparen om samen met hun zoon Huang, die geadopteerd is, hun droomreis naar China te gaan maken. Huang was zestien maanden oud toen hij bij het stel uit Naaldwijk ging wonen en Beijing verruilde voor de wijk Opstal. ,,Hij heeft zijn geboorteland niet bewust meegemaakt en wil dolgraag meer van China weten”, legt Martijn uit. ,,Huang heeft altijd gezegd dat hij heel graag een keertje terug wil, dus we waren er al voor aan het sparen. Maar dat komt nu allemaal in een stroomversnelling.”

Tehuis in Beijing

Huang woonde in een tehuis in Beijing en daar hebben Martijn en Mariska nog steeds contact mee. ,,Huang kan dan zelf zien waar hij vandaan komt en hij wil natuurlijk nog veel meer van het land zien, zoals de mooie natuurgebieden. En dat willen wij uiteraard ook. Dus dit is nu een geweldige kans om Huang mee terug te nemen naar zijn geboorteland.”

Quote Dit is nu een geweldige kans om Huang mee terug te nemen naar zijn geboorte­land Martijn Verbeek

Met dat doel voor ogen deed het gezin in eerste instantie mee aan de posteractie van een bouwmarkt, die inspeelde op de Olympische Spelen die momenteel in de Chinese hoofdstad worden gehouden. ,,Door een poster voor het raam te hangen, kon je een reis naar Beijing winnen”, blikt Martijn Verbeek terug. ,,Die reis wonnen we niet, waarna we besloten om door te gaan met de volgende actie.”

Ergens in de Biesbosch

En dat was de Gamma Goudjacht, waarmee een heuse goudstaaf te winnen viel. Martijn: ,,Vrijdag 4 februari begon de bouwmarkt met een nieuwe landelijke actie waarbij je dus een goudstaaf moest zien te vinden. Voormalig schaatser Mark Tuitert gaf elke dag hints op Radio 10 en ook online kon je de actie volgen. Dat ben ik van begin af aan gaan doen. Al gauw had ik in de gaten dat de locatie ergens in de Biesbosch moest zijn. En de hints gingen over schaatsen in de wilgen bijvoorbeeld, en 500 meter van het water, dat soort dingen.”

De tekst loop door onder de foto.

Volledig scherm De goudstaaf weegt een halve kilo en is 27.000 euro waard. © PR

Zaterdag was de grote climax toen de exacte coördinaten van de plek waar de goudstaaf moest liggen zouden worden gedeeld op de radio. ,,Ik had vrijdag zitten puzzelen en twee locaties gevonden waar we zouden moeten zoeken. Dus zaterdag zijn we om zeven uur in de auto gestapt en naar de Biesbosch gereden om op jacht te gaan naar de goudstaaf. Huang wilde alleen mee als hij een Nintendo Switch zou krijgen als we zouden winnen. Dat heb ik hem uiteraard meteen beloofd.”

Quote Ik had vrijdag zitten puzzelen en twee locaties gevonden waar we zouden moeten zoeken Martijn Verbeek

Mark Tuitert gaf elke dag om half negen een hint, dus op dat moment móesten ze zaterdag ook in de Biesbosch zijn, vervolgt Martijn. ,,Om acht uur waren we bij locatie één en toen zag ik al tien auto’s staan. Er waren alleen geen media, dus dat klopte niet, dacht ik. We zijn toen naar de tweede locatie gereden en daar stonden al parkeerwachten en borden van de Goudjacht.”

Vader en zoon waren dus warm, maar Martijn besloot om nog een stukje door te rijden om aan de andere kant van het bos te gaan zoeken. ,,Ik keek op de kaart en ik zag aan de andere kant van het bos water. Daar moesten we zijn. Van het water zijn we toen met de coördinaten terug het bos in gelopen. Daar kwamen we een man tegen die zich een beetje raar gedroeg. We zijn maar doorgelopen en tien meter verder zag ik de schaatsen in de wilgen hangen. Dus wij stormden daar naartoe en begonnen te graven. Die vreemde man begon ons toen te filmen, hij bleek er dus bij te horen. Hij zei dat hij het niet had verwacht dat wij van de andere kant zouden komen, haha.”

Halve kilo goud

In een mum van tijd hadden Martijn en Huang het kistje te pakken met de goudstaaf, die 27.000 euro waard bleek te zijn. ,,Een halve kilo goud. En de goudprijs was de afgelopen weken net gestegen.”

Een dolblije Martijn en Huang mochten daarna voor de televisiecamera’s vertellen hoe ze het kunstje geflikt hadden. ,,Echt heel gaaf dat het gelukt is. De staaf ligt nu in een kluis in Amsterdam en is maandag op mijn naam gezet. Dan kan ik ervoor kiezen om hem terug te verkopen aan de bank. Dat ga ik wel snel doen voordat de dagkoers van goud misschien weer daalt.”

De Nintento Switch en de reis naar Peking gaan er dus wel komen voor Huang. ,,Ik denk dat we volgend voorjaar gaan. We willen het goed plannen en ook tolken regelen enzo”, aldus Martijn. ,,Echt bizar allemaal. Een reis naar China was het grote doel en dat is gelukt.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.