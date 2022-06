Dominique bespaart bijna 20 euro per maand op telefonie en internet: ‘Belletje waard’

Dominique werkt in de logistiek, maar eigenlijk had hij zelf budgetcoach moeten worden, lacht hij als we hem de adviezen van onze financiële experts voorleggen. Er valt namelijk niet zoveel te verbeteren aan zijn financiële situatie, zo vallen we maar meteen met de deur in huis. Hij heeft voor voordelige verzekeringen gekozen en ook zijn energiecontract en hypotheek heeft hij afgesloten in een periode waarin de tarieven en rentes voordeliger waren dan nu. Dominique: ,,Jammer, maar ik had inderdaad wel verwacht dat de mogelijke besparingen minimaal zouden zijn.”

Weekmenu

Het gezin met twee jonge kinderen (van 6 en 3) geeft wel flink wat uit aan boodschappen, zo ziet budgetcoach Rita Brudet van Celest Financial Education. ,,Ik weet dat de kosten voor boodschappen de afgelopen periode flink zijn gestegen. Toch is het niet onmogelijk je aan een budget te houden”, zegt ze. ,,Door bijvoorbeeld een weekmenu te maken, en dus van tevoren te weten wat je die week wilt eten, kun je gerichter boodschappen doen. Dat scheelt in de portemonnee.”

Dominique reageert: ,,We doen wekelijks de grote boodschappen bij de Jumbo en halen dan tussendoor nog een en ander bij de Albert Heijn. De ene week geven we meer uit dan de andere. Gisteren heb ik voor het eerst een weekmenu gemaakt op basis van de aanbiedingen in de folder van de Jumbo: ik denk dat dat flink gaat schelen op ons boodschappengeld.” Brudet raadt ook aan de kinderen erbij te betrekken, eens per maand de grote boodschappen te doen en gebruik te maken van de vriezer en voorraadkast: ,,Zo heb je altijd wat in huis om te maken.”

Quote We gebruiken de auto erg weinig, ik denk dat we hooguit 500 kilometer per maand rijden Dominique (42)

Risico’s beperken

Wat betreft zijn verzekeringen, kan Dominique eigenlijk vooral het best blijven zitten waar hij zit, aldus verzekeringsexpert Michel Ypma van Independer. Wel geeft hij een aantal adviezen over de dekkingen die Dominique heeft gekozen. Zo ging hij voor zijn twee jaar oude Fiat 500 voor een ‘beperkt casco’ verzekering, wat inhoudt dat je gedekt wordt als je schade bij anderen veroorzaakt, maar schade aan je eigen auto door bijvoorbeeld vandalisme niet is meeverzekerd. ,,Dat is best een risico: de auto is relatief nieuw”, merkt Ypma op.

,,Als het een geldkwestie is, denk ik dat het slimmer is voor minder aanvullende dekkingen te gaan – annuleer bijvoorbeeld de vrije reparatiekeuze, die zeker geen must is – en dan te gaan voor volledig casco. Dan ga je er financieel niets op achteruit en ben je beschermd als je onverhoopt toch schade maakt.” Dominique legt zijn keuze voor deze polis uit: ,,We gebruiken de auto erg weinig, ik denk dat we hooguit 500 kilometer per maand rijden.”

Voordeliger en makkelijker

Ook viel het Ypma op dat Dominique heeft gekozen voor een zorgverzekering inclusief medische hulp in het buitenland en geen doorlopende reisverzekering. ,,Eigenlijk is een doorlopende reisverzekering bijna altijd voordeliger dan per vakantie een kortlopende verzekering afsluiten: als je twee weken per jaar op vakantie gaat is het al de moeite waard. Bovendien hoef je er dan ook niet meer over na te denken.”

Dominique vertelt dat hij inderdaad zo’n verzekering had voor het gezin, maar dat hij deze heeft geannuleerd toen de pandemie begon. ,,Ik heb ‘m stopgezet omdat we toch niet meer op reis gingen. Zodra we weer vaker op vakantie gaan, zal ik wel weer een reisverzekering afsluiten.”

Quote Ik was er al over na aan het denken helemaal geen televisie meer af te nemen en alleen streaming­dien­sten te gebruiken Dominique (42)

Totaalpakket

Het enige waarop het gezin wel kan besparen, zijn de kosten voor telecom. Momenteel hebben Dominique en zijn partner beiden een sim-only abonnement bij KPN. Datzelfde abonnement kunnen ze afsluiten voor 5 euro minder bij BudgetMobiel, zo heeft Ypma uitgezocht. Maar de grootst mogelijke besparing zit in het overstappen naar een totaalpakket voor mobiel, televisie en internet. Het gezin geeft nu in totaal maandelijks 91,87 euro uit aan losse producten bij KPN, terwijl een pakket waar diezelfde diensten in zitten maar liefst 18,37 euro minder kost. ,,Dat is dus zeker een telefoontje naar KPN waard, want ze zijn al klant”, aldus Ypma.

Dominique: ,,Ik was er eerder al over na aan het denken helemaal geen televisie meer af te nemen en alleen streamingdiensten te gebruiken, dat zou ook een paar euro per maand besparen, maar deze besparing is nog groter. Daar ga ik me zeker eens in verdiepen.”

