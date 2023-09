Dirks surpriseparty van 750 euro was een vergissing: ‘Ze kwam haar slaapkamer niet uit’

6 vragen Waarom is er meer armoede en wanneer ben je eigenlijk arm in Nederland?

Zonder ingrijpen is Nederland op weg naar bijna 1 miljoen armen in 2024. Maar geen politicus in Den Haag wil het zover laten komen. Oplossingen zijn er wel, al kosten die natuurlijk geld. En dus is het de vraag wie straks de rekening betaalt. Dit is de stand van zaken.