Deze mensen checken áltijd het kassabonnetje: ‘Op jaarbasis scheelt het minimaal 100 euro’

Eva Kater (28) uit Berkhout speurt al haar hele leven kassabonnen na: ,,Mijn ouders leerden het me van jongs af aan en ik heb het altijd al gedaan. Dat begon op toen ik op mijn twaalfde een bijbaantje kreeg bij vrienden van mijn vader. Bollen pellen, aan de lopende band, heel intensief, voor 2 euro per uur. Als ik dan eens iets voor mijn ouders moest kopen en zag dat er een fout op de bon stond, ging ik rekenen en dacht: wauw, dat is een fout waarvoor ik twee uur zou moeten werken!”

Als ze twijfelt of als het om 10 cent gaat, laat Eva het schieten. Ze let vooral goed op bij aanbiedingen, omdat supermarkten die soms nog niet in het systeem hebben doorgevoerd. ,,Ik speur van te voren in de folders naar aanbiedingen en onthoudt de prijs. Klopt het niet en betaal ik teveel, dan heb ik het zwart op wit op de bon staan en ga naar de servicebalie. Hoeveel haar oplettendheid haar oplevert? ,,Per maand zo’n 10 tot 20 euro, op jaarbasis dus minimaal 100 euro.”

Quote Check die bon. Neem die twee minuten, je krijgt er ook een gevoel voor als er rare bedragen tussen zitten Esther Cornelder (51) uit Eindhoven

Naar de zelfscankassa

Ook Esther Cornelder (51) uit Eindhoven is sinds een jaar of vier een echte bonnenchecker. ,,Ik ben dit gaan doen nadat ik een heel hoog bedrag bij de Lidl moest afrekenen. Doordat de caissière een verkeerde code had ingetypt, moest ik 70 euro meer betalen dan verwacht. Ik schrok me wild en dacht: zou dit vaker gebeuren? Ja dus. Misschien niet altijd met zo’n groot bedrag, maar het gaat echt vaak mis. Sindsdien kijk ik elke bon goed na en vraag het bedrag terug als het niet klopt.”

Als alleenstaande moeder is zij zich goed bewust van prijzen en wanneer ze niet kloppen. ,,Ik ga tegenwoordig als het kan naar de zelfscanner, dan kan ik het meteen zelf controleren en hoef ik niet achteraf mijn bonnetje na te checken.” Soms gaat het om dubbeltjes, maar vaak ook om euro’s verschil. ,,Ik vind het ook mijn taak als consument om het aan te geven, want als een prijs niet goed in de kassa staat, hebben andere mensen daar ook last van.”

En als de misrekening in haar voordeel valt? ,,Dan geef ik dat ook aan. Ik geloof in energie, dat als ik eerlijk ben, mensen ook eerlijk naar mij zijn. Het is weleens voorgekomen dat een caissière een product vergeten was om aan te slaan, en toen ik haar erop wees, bedankte zij me voor mij eerlijkheid en gaf het toch gratis mee.” Heeft zij nog een tip? ,,Check die bon. Neem die twee minuten, je krijgt er ook een gevoel voor als er rare bedragen tussen zitten. En alle kleine beetjes helpen.”

Grote hoeveelheden aanbiedingen

Hoe kan het dat er regelmatig een fout wordt gemaakt? Retailexpert Paul Moers legt uit: ,,Ten eerste door de hoeveelheid aanbiedingen die winkels voeren; steevast 25 procent van de producten zijn in de aanbieding. Daarnaast hebben grote supermarkten als Jumbo en Albert Heijn gemiddeld 25.000 artikelen in hun assortiment, met zo’n schaalgrootte kan er natuurlijk heel wat mis gaan. Supermarkten zijn verplicht om de schapprijzen aan te passen, dus als dat niet gebeurt, is het logisch dat dit irritatie oplevert bij klanten die aan de kassa een ander bedrag moeten neertellen. En als laatst: Door wat er momenteel gebeurt in de Oekraïne, staat de wereld op zijn kop; prijzen stijgen zo snel dat er, zonder kwade bedoelingen van de winkel, veel misverstanden kunnen ontstaan. Dus check altijd je kassabon, is mijn advies.”

Boodschappenlijstje met prijzen

Sinds supermarktprijzen in de coronatijd begonnen te stijgen, viel Matthijs de Vries (26) uit Nijmegen op dat de schapprijzen niet altijd werden aangepast. Daarom maakt Matthijs nu boodschappenlijstjes van tevoren. ,,Ik zet de prijs erachter als ik het product in mijn mandje doe. Altijd om de bon vragen en ter plekke controleren. Voor mij is het echt een principekwestie. Ik vind het gewoon niet terecht dat mensen meer moeten betalen dan ze verwachten omdat schapprijzen niet zijn aangepast.”

,,Tot nu toe heb ik altijd gelijk gehad en het verschil teruggekregen. Het blijft wel irritant als het voor 5 of 10 cent is, maar van de week ging het om 18 cent verschil tussen de kassa prijs en de schapprijs; een pak pasta, schapprijs 0,81 en kassaprijs 0,99. Dat vind ik vrij bezopen omdat er 20 procent meer wordt gerekend.”

