De zoon vindt het afhandelen van zijn moeders testament toch te veel gedoe

Geldflaters Miranda reed onverze­kerd rond: 'Verzeke­ring was tot onze verbazing wegens wanbeta­ling stopgezet’

Iedereen maakt weleens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Miranda Vermeer (26), die een maand onverzekerd bleek rond te rijden.

25 juni