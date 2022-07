De vakantie van Hieke was ‘zonde van het geld’: ‘Ik ben wel klaar met kamperen’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Hieke van Hoogdalem (40), die 700 euro uitgaf aan een zesdaagse flutvakantie.

Wat was er flut aan de vakantie?

Hieke: ,,Het was niet helemaal flut, maar wel zonde van het geld. Het verblijf kostte 425 euro voor nog niet eens een volle week, op een camping in Luxemburg, afgelopen juni. Ik boekte het online toen ik mijn been nog niet gebroken had.”

Je brak je been voor vertrek? Hoe kwam dat?

,,Sporten. Ik ben van een muurtje gesprongen. Dat doe ik wel vaker, maar nu klapte mijn voet dubbel en hoorde ik krak. Die avond zat ik in het gips en zo gingen we op vakantie.”

Maar toch ging je weg?

,,Aanvankelijk wilden we in onze tent gaan, maar ik zag mezelf met die gipsen voet niet een luchtbed op- en afkruipen. Die campinghouders waren superlief, die boden ons een safaritent aan. Over hen niets dan goeds.”

Quote Op zich was het een mooie plek, aan een schattig riviertje, groen. Maar je wil niet weten hoe druk het was Hieke van Hoogdalem (40)

Maar?

,,Ik koos bewust voor een kleinschalige camping met niet meer dan vijftig staplekken. Het werd Luxemburg omdat, toen we boekten, er nog veel landen waren waar je vanwege corona niet in kwam. Luxemburg was een van de weinige landen zonder restricties. Op zich was het een mooie plek, aan een schattig riviertje, groen. Maar je wil niet weten hoe druk het was. Met jonge kinderen die niet in het gareel werden gehouden door hun ouders, radio’s die te hard stonden en op twee Belgen na alleen maar Nederlanders. Ik had wat dat betreft net zo goed gewoon thuis kunnen blijven.”

Ook een geldflater begaan? Een misser waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven en wil je anderen daar met jouw verhaal voor behoeden? Mail dan naar geld@dpgmedia.nl.

Kon je er niet aan ontsnappen?

,,Het gedeelte van Luxemburg waar we zaten is prachtig met groene heuvels, heerlijk om in de natuur te wandelen, maar dat kon natuurlijk niet met mijn gips. We reden met de auto heen en ik had op advies een demontabele scootmobiel geregeld en meegenomen. Deze viel bij het eerste heuveltje al uit, want oververhit. Ik de klantenservice gebeld, die zei: ‘Ga naar een garage, ze maken de zekeringen wel’, maar die konden er niets mee omdat de zekeringen intact waren. Als je er niet kunt wandelen en je kunt op je vermoeiende krukken geen kastelen bezoeken, dan blijft er weinig over om te doen in Luxemburg.”

Wat deden jullie dan wel?

,,Een beetje rondrijden. Er zijn ook geen goede restaurants op de plekken waar wij waren. We zijn naar een museum geweest waar ik wel met mijn scootmobiel in kon. Daar was een fototentoonstelling die ik inspirerend vond, ik fotografeer zelf ook. Verder hebben we vooral gelezen en getekend op leuke plekken onderweg.”



Volledig scherm Hieke. © Privéfoto

Hoe was die safaritent?

,,Hij had te weinig ritsen, waardoor je de kamers amper in kon. De tent was ingericht met veel te grote meubels voor die ruimte, waardoor je continu alles opzij moest schuiven om ergens bij te kunnen. Zo ook op de veranda: daar stonden twee enorme tuinstoelen die je iedere keer aan de kant moest schuiven om de tent in of uit te gaan. Binnen was er zoveel ingepropt dat we onze koffers niet eens kwijt konden. Terwijl het op zich een grote tent was. Het was gewoon niet handig gedaan.”

Quote Het was te duur voor wat het was, even duur als een gewoon huisje, dat veel comfortabe­ler is Hieke van Hoogdalem (40)

Wat was de les die deze vakantie je leerde?

,,Dat ik volgens mij wel klaar ben met kamperen. Het was te duur voor wat het was, even duur als een gewoon huisje, dat veel comfortabeler is. Ik hou gewoon niet meer van dat gedwongen contact met anderen op zo’n camping. Nu ik ‘oud en bejaard’ aan het worden ben, wil ik zelf beïnvloeden welke prikkels ik tot me krijg. Je kunt mensen om je heen natuurlijk niet verbieden om geluid te maken.

En ik leerde dat je gezelschap het allerbelangrijkst is tijdens een vakantie. Als je het samen fijn hebt, kun je veel hebben. Vandaar dat de vakantie geen complete ramp was. Maar wel zonde van het geld.”

