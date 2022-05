De rijksten der aarde verliezen geld, fortuin Warren Buffett groeit: dit is zijn strategie

De strategie van de meester-belegger

Tijdens de jaarlijkse vergadering van zijn investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway zei meesterbelegger Warren Buffett dat zijn strategie al zestig jaar dezelfde is: op zoek gaan naar de slimme koopjes. ‘Ik koop liever prachtondernemingen tegen een redelijke prijs dan slecht presterende ondernemingen tegen een spotprijs’, schreef hij ooit in een brief aan zijn medeaandeelhouders.

‘Bitcoin produceert niets’

Van cryptomunten moet de beurslegende niets weten. Op de jaarvergadering van Berkshire Hathaway zei Buffett dat hij alle bitcoin in de hele wereld nog niet zou kopen voor 25 dollar. ,,Als ik appartementen koop, brengen die huur op en als ik boerderijen koop, leveren die voedsel op”, zegt Buffett. ,,Maar wat produceert bitcoin? Niets. Of het omhoog gaat of omlaag, dat weet ik niet. Maar van één ding ben ik zeker: het produceert niets. Het is al moeilijk genoeg om te investeringen in zaken waarvan ik denk dat ik iets begrijp. Dus waarom zou ik investeren in iets waarvan ik niets begrijp”, aldus de beurslegende over cryptomunten.