De rentes gaan weer omhoog, wat betekent dat voor ons spaargeld?

1. De rente stijgt, hoe kan dat nou?

Laten we beginnen te constateren dat er geen reden voor paniek is. De rente stijgt weliswaar, maar is nog steeds uitzonderlijk laag. De langjarige trend is nog altijd een dalende rente. Begin jaren 90 van de vorige eeuw stond de rente voor een tienjarige staatslening nog op 8 procent. Sinds die tijd is die steeds verder gedaald tot 1,3 procent vandaag.