De helft van deze wijk kan de energienota straks niet betalen: ‘400 euro meer betalen? Ik lig er wakker van’

Helemaal niemand kwam af op de beurs voor gratis kleding van John (en ergens begrijpt hij dat wel)

Het was zo’n goed idee: een beurs houden waar minderbedeelden gratis nieuwe en bijna nieuwe kleding konden uitzoeken. Maar niemand kwam vorige week af op het uitdeelfestijn. Initiatiefnemer John de Groot (69) begrijpt dat achteraf wel (‘het was snikheet’) en is nu vastbesloten zijn liefdadigheidswerk online voort te zetten.

19 augustus