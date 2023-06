De dochter van Cora verloor 500 euro aan spullen: ‘Met de juf hebben we de hele school doorzocht’

Geldflaters Vliegtic­ket omboeken ging 'mis­schien niet helemaal goed': Tjals en zijn vrouw betaalden 875 euro

Tjals Havinga (69) wilde z'n ticket omboeken, maar dat kostte hem per ongeluk honderden euro’s. Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater.