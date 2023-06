De dieren van Gonny en Alberto krijgen het duurste voer: ‘Een zak van 19 kilo kost 90 euro’

Geld & Geluk Joanne en Olivier wonen in een woongroep: ‘Je mag hier wonen als je onder de 42.000 per jaar verdient’

In de woongroep van Joanne en Olivier worden boodschappen voor maximaal 30 euro per dag gedaan. Alleen ging de kaas iets te hard, dus die wordt niet meer gekocht, vertellen ze in in de Mezza-rubriek Geld en Geluk.