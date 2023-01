Danny moest 90 euro afrekenen bij de kapper: 'Ik durfde zelfs niet te zeggen dat ik het vreselijk vond’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Danny de Roode (26) die zijn haar liet knippen, 90 euro moest betalen en niet durfde te zeggen dat hij het niet mooi vond.

Wanneer was dit?

,,Een paar jaar geleden. Vlak na mijn studie begon ik als freelancer in de ICT en ik kreeg al snel een mooie opdrachtgever. Een groot bedrijf dat ieder jaar een nieuwjaarsborrel voor alle medewerkers organiseert. De samenwerking liep op rolletjes en ik mocht ook naar de nieuwjaarsborrel komen. Maar ik was er vrij nerveus over. Doordat ik altijd vanuit huis voor ze werk, hadden ze me nog nooit ‘live’ gezien. Je wil dan toch goed voor de dag komen. Dus kocht ik een nieuw overhemd, leende ik een pak en schoenen van mijn beste vriend en maakte een afspraak bij de kapper.”

En toen?

,,Ik ga al jaren naar dezelfde kapper, een zaak niet ver van mijn huis. Niet goedkoop, een beetje te trendy naar mijn smaak. Maar de kapster die mijn haar doet, is altijd dezelfde en zij doet het goed. Dan hoef ik daar niet over na te denken. Als je haar maar goed zit, zeggen ze. Maar dat liep anders.”

Wat ging er mis?

,,Zoals afgesproken kwam dezelfde kapster me ook deze keer weer knippen. Maar net nadat ze was begonnen, kwam haar baas achter haar staan en zei dat hij het over zou nemen. Ik had hem vanuit de spiegel al naar ons zien loeren. Tegen haar tegen zei hij dat ze goed moest opletten.”

Hoe reageerde je?

,,Niet! Geen idee waarom niet. Het overviel me. Het ging ook allemaal zo snel dat ik het gewoon over me heen liet komen. De hele zaak keek naar wat hij met mijn hoofd deed. Ik vond het allemaal zeer onprettig.”

En hoe was het resultaat?

,,Vreselijk! Ik leek wel een militair uit de Eerste Wereldoorlog, zo kort had hij de zijkanten gemaakt, met zo’n punt lang haar in de lak op mijn achterhoofd. ‘Helemaal van nu’, zei hij erbij. Hij leek zelf erg tevreden met het resultaat. En ik mocht er ook nog eens 90 euro voor betalen! Normaal was het 50 euro maar omdat hij een ‘Master hairstylist’ was, kon ik dokken.”

Waarom weigerde je niet?

,,Ik durfde zelfs niet te zeggen dat ik het vreselijk vond. Laat staan dat ik niet zou betalen. Hij is daar de baas. Ik rekende af en holde zo ongeveer die zaak uit.”

Liet je het nog even corrigeren bij een andere kapper voor je naar die borrel ging?

,,Dat was mijn plan. Maar dat ging voor die borrel niet meer lukken. In de feestdagenperiode bleek het niet te doen om nog snel ergens anders een afspraak te maken. Mijn vrienden maakten flauwe grappen om mijn haar maar eerlijk gezegd denk ik dat de mensen op die borrel het niet heel raar vonden. Zoiets zit in je eigen hoofd. Ze hadden me nog nooit gezien natuurlijk.”

Ben je ooit nog terug geweest om verhaal te halen?

,,Ik loop zelfs om, om niet meer langs die kapperszaak te hoeven. Ik voel me namelijk een beetje schuldig naar mijn kapster, ze knipte het jaren prima. Maar het risico dat die vent me weer voor zoveel geld gaat verknippen, wil ik niet nog een keer lopen.”

