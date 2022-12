Collectief verzekerden kunnen fors besparen op zorgpolis

Wie collectief verzekerd is met zijn basisverzekering doet er goed aan zich de komende dagen nog even te verdiepen in de zorgpolis. Vanaf 1 januari vervalt de groepskorting en wie blijft zitten bij zijn ‘oude’ verzekeraar, betaalt helemaal de hoofdprijs. Independer rekende uit dat collectief verzekerden met alleen een basisverzekering 100 miljoen euro laten liggen als ze niet in actie komen.

Zorgonderzoeksbureau Vektis stelt het al jaren vast: collectief verzekerden tellen - ondanks dat ze via hun werkgever of vereniging een korting krijgen - gemiddeld genomen toch meer neer voor hun basisverzekering dan mensen die niet in zo’n collectiviteit zitten maar individueel verzekerd zijn. Over 2022 gaat het om een gemiddeld jaarbedrag van 1513 euro (na aftrek van de korting) versus 1459 euro.

Hoe dit verschil zit? Dat komt doordat grote zorgverzekeraars als Zilveren Kruis, CZ, Menzis of VGZ alleen relatief duurdere zorgverzekeringen in een collectiviteit aanbieden. Ze hebben ook vergelijkbare en scherper geprijsde polissen in de schappen, maar die worden niet met collectiviteit aangeboden en vaak onder minder bekende namen aangeboden. Zoals ZieZo (Zilveren Kruis), Just (CZ), VinkVink (Menzis) en Bewuzt (VGZ).

,,Er is geen verschil in de zorgdekking en ook de keuzevrijheid (bij welke zorgverleners je terechtkunt) is hetzelfde als je bij hetzelfde concern blijft. De zorgpremie is alleen wel lager bij deze minder bekende namen. Het scheelt tussen de 100 en 200 euro op jaarbasis”, aldus Mirjam Prins, expert zorgverzekeringen bij Independer.

En dat kan aantikken, want per 1 januari verdwijnt de collectiviteitskorting op de basisverzekering. Zes op de tien Nederlanders is nu nog collectief verzekerd voor ziektekosten. Daarvan heeft een deel - zo’n 700.000 Nederlanders- alleen een basisverzekering. Die mensen krijgen dit jaar nog 64 euro tot 80 euro korting, maar straks raken ze dat voordeel dus kwijt.

