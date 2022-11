Clubs smeken om wintersteun: torenhoge energiekosten breken verenigingen op

Geldflaters Elisabeth gaf 3000 euro uit aan galajurk én een pak voor haar vriend: 'Twee maanden later was het uit'

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Elisabeth van Raven (37), die de hele erfenis van haar oma uitgaf aan een gala.

29 oktober