Cash betalen een goede manier om grip te houden op je budget? De werkelijkheid is vaak anders

Budgetteren, sparen en rondkomen: dagelijks hoort budgetcoach Carolien Vos van haar klanten hoe moeilijk dat is en waar mensen tegenaan lopen. Ze deelt deze zomer haar beste tips. Vandaag: is het slimmer om cash of met pin te betalen?

Het pinapparaat deed het niet afgelopen weekend bij de supermarkt. Wat is het probleem, zou je zeggen, dan betaal je toch met contant geld? Vroeger deden we niet anders. Ik vind dat dus vervelend, want wat doe je met het geld dat is overgebleven?

Het belandt in je portemonnee en voelt al snel als ‘over’. Voor je het weet is het op en weet je achteraf niet precies meer waaraan je het hebt uitgegeven. Ik merk dat veel van mijn klanten ook juist het overzicht verliezen en meer uitgeven als digitaal én cash betalen volledig door elkaar heen lopen.

Zo probeerde ik samen met een klant haar variabele uitgaven te analyseren. Om te weten wat je moet veranderen, moet je eerst weten hoe je er nu voor staat. Het was totaal onduidelijk hoeveel ze per maand gemiddeld uitgaf aan boodschappen, kleding en uitjes. Ik kon er werkelijk geen soep van koken.

,,Bewaar jij wel eens de bonnetjes?” vroeg ik haar tegen beter weten in. ,,Nou soms gooi ik ze in mijn tas en daarna verdwijnen ze eigenlijk weer”, gaf ze toe.

Quote De werkelijk­heid is dat we tegenwoor­dig veel online kopen en dat contant geld niet overal meer gewaar­deerd wordt als betaalmid­del

Goede administratie

Wanneer je contant betaalt, zie je natuurlijk letterlijk je geld verdwijnen. Op is op. Dat lijkt een goed systeem om grip te houden op je budget. Alleen de werkelijkheid is dat we tegenwoordig veel online kopen en dat contant geld niet overal meer gewaardeerd wordt als betaalmiddel. Je moet dan wel een hele goede administratie bijhouden om al je uitgaven te traceren. Die discipline ontbreekt vaak.

Daarom adviseer ik haar om zoveel mogelijk digitaal te betalen. Zolang je namelijk niet in staat bent om alles bij te houden wat je uitgeeft en je je bonnetjes niet bewaart, zal er weinig overzicht zijn op waar je geld precies naartoe gaat.

Ik vertel haar dat ze een app kan installeren die al haar uitgaven automatisch categoriseert. Veel banken bieden dit ook aan, zodat je kunt zien aan welke categorie je je geld uit hebt gegeven. De volgende maand vraag ik aan haar hoe het gaat. Ze is zich rot geschrokken van wat ze allemaal heeft uitgegeven.

,,Mooi”, zeg ik, ,,nu je weet waar je geld blijft, kun je nu kijken hoe je dat anders zou willen.” We gaan aan de slag en stellen de gewenste budgetten in per categorie. Zo kan ze niet alleen zien wat ze uitgeeft, maar ook hoeveel ze nog overhoudt.

