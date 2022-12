Bij welke loterij is de winstkans het grootst? Twee hoogleraren geven antwoord

,,De kans op de hoofdprijs is altijd klein”, vertelt Adriaan Soetevent, hoogleraar micro-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Toch doen miljoenen mensen mee aan verschillende loterijen - zoals de Staatsloterij, de Postcode Loterij en de Eurojackpot - in heel Nederland.



Waarom is dat zo? ,,Mensen ervaren ten eerste het spelplezier en de spanning van het meedoen. Anderen kopen een lot omdat ze een goed doel willen steunen”, vertelt Soetevent. Maar verreweg de grootste reden is de hoop op het verwezenlijken van een droom. ,,Voor die dromen hebben mensen geld nodig en dat valt te winnen bij die loterijen.”

Quote Er zijn relatief weinig postcodes, waardoor de winstkans automa­tisch groter is Ruud Koning, hoogleraar Sporteconomie

Loterij met de meeste winkans

En bij welke loterij is de kans op het uitkomen van die droom het grootste? Volgens Ruud Koning, hoogleraar Sporteconomie aan Rijksuniversiteit Groningen, doen mensen die een ‘serieus bedrag’ willen winnen er verstandig aan om mee te doen aan de Postcode Loterij. Waarom? ,,Er zijn relatief weinig postcodes, waardoor de winstkans automatisch groter is”, legt hij uit.

Daarbij maakt Koning wel een kanttekening. ,,Het nadeel is dat er soms ‘vaag’ wordt gedaan over de hoofdprijs”, vertelt hij. ,,De jackpot is namelijk nooit voor één persoon, maar wordt verdeeld over de winnende postcodes. Ze adverteren soms met een hoofdprijs van 50 miljoen. Stel dat er een prijs van 25 miljoen ‘valt’ in de straat en er doen tien mensen mee, krijgt iedereen 2,5 miljoen euro. Natuurlijk is dat veel geld, maar het is niet het bedrag waarmee geadverteerd wordt.”

Quote Mensen spelen mee voor de droom en niet het financiële gewin. Als je dát doet, kan je beter niet meedoen Ruud Koning, hoogleraar Sporteconomie

‘Deelnemen aan loterijen is verliesgevend’

Een lot kopen voor de loterij is voor een groot deel van de deelnemers verliesgevend. De Koning: ,,Slechts een klein deel maakt een echte financiële klapper. Wat al die loterijen doen is het verkopen van een droom, dat je bijvoorbeeld niet meer hoeft te werken, of multimiljonair wordt. Erg leuk, maar het is maar voor een klein deel weggelegd”, zegt hij. ,,Mensen spelen mee voor de droom en niet het financiële gewin. Als je dát doet, kan je beter niet meedoen.”

Soetevent benadrukt dat, als je kans wil maken op een grote prijs, het verstandig is om goed vooronderzoek te doen. ,,Bepaal welk bedrag je in wil leggen en kijk dan waar de kans op het winnen van de prijs die jij nodig hebt het grootste is.”

Als voorbeeld noemt Soetevent de Staatsloterij, waar één lot 17,50 euro kost. ,,Stel dat je ook genoegen neemt met een vijfde van de prijs, koop dan een een vijfde lot. Dan heb je vijf keer meer kans op dat deel van de jackpot.” Koning zegt over de Staatsloterij dat de kans op een geldbedrag van 10 euro aanzienlijk is. ,,Je verliest dus wat minder.”

Belastingvrije prijzen

De Staatsloterij is de enige loterij die prijzen belastingvrij uitkeert. Bij andere loterijen moeten winnaars 29 procent van het gewonnen bedrag afdragen.

Bij de Eurojackpot, een loterij waar mensen uit heel Europa aan mee kunnen doen, staat de jackpot momenteel op 10 miljoen. Daarbij moet wel gemeld worden dat er ruim 95 miljoen combinaties mogelijk zijn, waardoor de kans op winst één op de 95 miljoen is.

Dit artikel verscheen eerder op deze site op 12 oktober 2021 en is geactualiseerd.

