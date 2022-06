Bewoners in deze straat verdelen miljoen euro: ‘Mensen die niet hadden gewonnen, kregen een ijsje’

reageer 29.000 euro per maand! Dit is het duurste huurhuis van Nederland

Zes slaapkamers, zeven badkamers, drie keukens en zeven dagen per week een conciërge tot je beschikking. Op Funda wordt een bijzonder huis aangeboden aan de Parklaan in Rotterdam. Met een niet al te bescheiden prijskaartje van 29.000 euro per maand is dit momenteel het duurste huurhuis van Nederland.

