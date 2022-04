Besparen in de supermarkt? ‘Laat je niet verleiden door zogenaamde gratis producten’

Student Yeva (21) kan amper huur betalen of boodschap­pen doen door oorlog in Oekraïne

Bevroren betaalrekeningen en familieleden die midden in de oorlog zitten, Oekraïense studenten die in Nederland verblijven zitten met de handen in het haar. Hoe kunnen ze voor hun familie zorgen en zelf de huur van hun woning nog betalen? ,,Ik denk continu: hoe komt mijn moeder rond?”

31 maart