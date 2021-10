Bart (30): ‘Ik ga liever één keer naar de Bijenkorf dan tien keer naar de Action’

SuperbespaarderSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer Bart Maissan (30), een reizende belegger.

Voor een superbespaarder spaar je wel erg weinig: 0 euro!

Bart: ,,Sparen levert niets meer op. Ooit was ik echt een spaarder. Vanaf mijn veertiende had ik een droom: mijn eigen appartement kopen in Amsterdam. Ik zag dat de huizenprijzen stegen en zette iedere euro die ik had apart. Alles wat ik verdiende met mijn bijbaantje bij La Place van V&D ging naar dit spaardoel. Toen vrienden begonnen te stappen en soms wel 1000 euro per maand uitgaven aan drankjes, haakte ik eerder af zodat ik mijn geld in mijn droom kon stoppen. Op mijn 24ste had ik 50.000 euro bij elkaar gespaard en kon ik zo een appartement kopen.”

Inkomsten per maand: 8000 euro

Leeft met: vriendin

Woont: overal, digital nomad. Momenteel Valencia Uitgaven per maand:

Wonen: 1500 euro

Verzekeringen: 130 euro

Boodschappen: 600 euro

Sporten: 50 euro

Kleding: 100 euro

Vervoer: 250 euro

Horeca: afhankelijk van het land

Vakanties: 250 euro

Sparen: 0 euro

Beleggen: 700 euro

Waarom ging je beleggen?

,,Ik heb de fotovakschool gedaan en een paar jaar als trouwfotograaf gewerkt. Maar toen ik op mijn 24ste al mijn spaargeld in dat appartement had gestopt dacht ik: het kost me 10 jaar om weer zo’n bedrag bij elkaar te sparen. Dus ging ik onderzoeken wat ik kon doen om meer geld te krijgen, zeker ook omdat de rente op spaargeld minder werd. Toen ben ik gaan investeren op de beurs.”

Je leeft samen met je vriendin. Hoe is de financiële verdeelsleutel?

,,We geven samen cursussen, daarnaast heeft zij nog haar eigen bedrijf waarmee ze vrouwelijke ondernemers helpt. Het voordeel van online werken is dat ik bijna geen bedrijfskosten heb als een kantoorpand of loonkosten. Ik heb een paar programma’s nodig, internet en een laptop. Daardoor blijft er meer over om te investeren. De kosten voor ons levensonderhoud verdelen we fiftyfifty. ”

Quote Ik probeer te onderhande­len over de prijs van een apparte­ment. Omdat we vaak een paar maanden blijven, lukt dat ook Bart Maissan (30)

Voor 1500 euro wonen is voor een digital nomad best aan de prijs.

,,Noem ons vijf sterren digital nomads. Als we ergens aankomen, komen we eerst een paar dagen bij in een goed hotel en gaan van daaruit zoeken naar een appartement. Vervolgens probeer ik wel te onderhandelen over de prijs. Omdat we vaak een paar maanden blijven, lukt dat ook, want zo’n makelaar of huiseigenaar vindt het ook prettig als ze geen schoonmaakkosten hebben en hun huis langer kunnen verhuren dan een weekend.”

Dus je leeft als superbespaarder niet zuinig?

,,Je hebt geld goeroes die op elke cent letten en altijd voor de goedkoopste deals gaan maar zo wil ik niet leven. Ik let op wat ik in mijn winkelmandje gooi maar ik houd van kwaliteit, ga liever een keer naar de Bijenkorf dan tien keer naar de Action. Maar ik ga wel altijd voor de laagste prijs voor kwaliteitsproducten.”

Quote Ik wisselde rentepun­ten om voor een voucher voor de Bijenkorf, waar zij koffers verkopen waar nooit korting op zit, zo kreeg ik toch 15 procent korting Bart Maissan (30)

Heb je een voorbeeld?

,,Onlangs kochten we een Rimowa koffer, 1130 euro per stuk maar je doet er wel 25 jaar mee. Wij leven uit onze koffer dus dan mag hij wat duurder zijn. Bij de ING rentepuntenwinkel kun je met spaarpunten korting krijgen op bepaalde producten, maar niet op deze koffers. Dus wisselde ik de punten om voor een voucher voor de Bijenkorf, waar zij die koffers verkopen. Zo kreeg ik toch 15 procent korting terwijl Rimowa nooit korting geeft.”

Je reist permanent en toch heb je 250 euro aan vakantiegeld gereserveerd. Hoezo?

,,Altijd in het buitenland zijn is niet altijd op vakantie. Ik plan vakanties in om even niet te werken. Dan boeken we een mooi hotel en doen we even helemaal niets. Daar moet geld voor beschikbaar zijn.”

Heb je een bepaald financieel doel voor ogen?

,,Laatst zag ik een documentaire over mensen die zichzelf van alles ontzeggen om zo vroeg mogelijk te kunnen stoppen met werken. Dan werk ik liever en kan ik iets meer besteden. Ik vind het ook veel te leuk wat ik doe. Als je niet meer werkt en de hele dag in de zon zit, ben je daar op een gegeven moment ook wel klaar mee, lijkt me.

Ik hoop ons leven zoals het nu is te kunnen voortzetten. Als ik 65 ben en misschien niet meer in staat ben om te werken, wil ik wel dat ik genoeg geld heb. Dat is onder andere door die 700 euro per maand beleggen op de beurs. Dat alleen al moet tegen die tijd een miljoen opleveren.”

