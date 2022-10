Anne en Pascalle zamelen bh’s in voor dames met een smalle beurs: ‘Vrouwen cijferen zichzelf weg’

Geldflaters Tim en zijn gezin mochten het vliegtuig naar Canada niet in: ‘Duur, maar onvergete­lijk avontuur’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks Geldflaters delen mensen hun verhaal. Deze week Tim Gouw (34) die zijn visum niet had ontvangen en erop gokte dat het op het vliegveld wel geregeld kon worden.

15 oktober