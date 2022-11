ACM waarschuwt: Digitale fraudeurs slaan toe met feestdagen

De consumentenautoriteit houdt toezicht op winkels en hoort het veel: webshops die niet of te laat leveren, waar je je geld niet terugkrijgt bij retourneren of die een slechte klantenservice hebben. Maar ook verhalen over malafide webshops die nooit van plan zijn om iets te leveren. Of zogenoemde dropshippers die producten uit China laten versturen en verder weinig verantwoordelijkheid nemen.

De helft van de Nederlanders heeft weleens problemen gehad met de levering van zijn pakketje: meestal moesten ze lang wachten op de bestelling (26 procent), soms was er er iets mis met het product (14 procent) of erger, was er sprake van oplichting (10 procent), waarbij ze konden fluiten naar hun geld.

Vooral onbekende en net gestarte webwinkels kunnen mensen nog weleens gouden bergen beloven. ,,Relatief een grote groep consumenten tuint erin”, constateert Tanya Wijngaarde van de Fraudehelpdesk. Bij het loket hebben tot en met 1 november dit jaar al 4276 mensen melding gemaakt van een ‘foute’ webshop, 3524 mensen zijn het schip ingegaan. De totale schade bedraagt volgens de Fraudehelpdesk tot dusver 822.822 euro (dus waarbij sprake is van oplichting).

Over heel 2021 kwamen er 6067 meldingen binnen en ondervonden 5039 mensen financiële ellende, de totale schade bedroeg toen 1.050.255 euro. De Fraudehelpdesk verwacht dat de cijfers over 2022 rond ditzelfde niveau uitkomen. ,,De piek ligt altijd in november en december als mensen bestellen voor Black Friday, Sinterklaas en kerst, dus we verwachten de komende maanden nog veel meldingen, ook van slachtoffers”, voegt Wijngaarde van de Fraudehelpdesk eraan toe.

Behoeftes

Dat wat bij de Fraudehelpdesk binnenkomt aan meldingen, is slechts een fractie van wat de politie binnenkrijgt. Die ziet al sinds corona het aantal meldingen stijgen. Met de feestdagen in aantocht heeft de politie dit jaar al 10.500 aangiften van fraude via nepwebshops ontvangen. Dat is een stijging van 67 procent ten opzichte van 2018, het laatste jaar voor de coronapandemie. Toen piekte het aantal fraudegevallen met malafide webshops. Na de laatste lockdown begin 2021 nam het aantal aangiftes af, maar dat ligt nog altijd aanmerkelijk hoger dan het niveau van voor de eerste lockdown in 2019.

,,Het lijkt wel alsof iedereen online bestellen heeft ontdekt, inclusief de fraudeurs. Je ziet dat malafide webshops inspelen op de vraag en behoeftes van mensen”, aldus Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting van de politie.

Onlangs zijn er nog bijna zevenhonderd meldingen binnengekomen van mensen die haardhout en houtkorrels online hadden besteld en waarbij mensen voor gemiddeld 680 euro het schip zijn ingegaan. Maar ook warmtepompen, spelcomputers en elektrische fietsen worden volop aangeboden, maar nooit geleverd. Alleen dit jaar heeft de politie al 330 frauduleuze webshops uit de lucht gehaald.

Het gemiddelde schadebedrag van gedupeerde klanten bedraagt 357 euro. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2021. Het totale schadebedrag over 2022 is liefst 3.731.486,06 euro. ,,Dat is bijna een miljoen euro meer dan in 2021, terwijl de feestdagen nog voor ons liggen", aldus Van der Linden. Hij vermoedt dat het daadwerkelijke schadebedrag nog hoger is omdat niet iedereen aangifte doet.

Want hoewel veel consumenten te maken krijgen met misleiding of oplichting, doet het leeuwendeel er niets mee. Volgens het ACM-onderzoek heeft 72 procent van de Nederlanders nog nooit een melding gedaan bij bijvoorbeeld de politie, de Consumentenbond, de Fraudehelpdesk of ACM. Daarbij zegt slechts 10 procent van de consumenten na een negatieve ervaring alerter te zijn geworden en nu vaker reviews en de betrouwbaarheid te checken (9 procent).

Campagne

Als het aan de ACM ligt, gaan veel meer mensen dat doen. Daarom start het vandaag samen met politie, Fraudehelpdesk, de Consumentenbond en het Europees Consumenten Centrum een nieuwe campagne om mensen te wijzen op het belang om reviews te lezen. ,,Daarmee is een hoop ellende achteraf te voorkomen”, aldus woordvoerder Saskia Bierling.

Zo wijst ze op verschillende webshops waar de toezichthouder recent een last onder dwangsom oplegde en waarbij op reviewsites al veel klachten te lezen waren. Die gingen onder andere over het niet tijdig leveren van spullen en het niet of niet tijdig terugbetalen als iemand binnen de bedenktijd afzag van de aankoop. ,,Als consumenten die sites vooraf gecheckt hadden, hadden ze er vast niet besteld en waren ze er niet de mist in gegaan.”

Naast reviews kan het volgens ACM ook raadzaam zijn om de contactinformatie van de online verkoper of webshop te controleren en na te gaan of de onlineverkoper of webshop staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wat veel mensen niet weten is dat zij op de website van de politie kunnen controleren of er ooit aangifte tegen de webshop is gedaan. Ook dat kan handig zijn. Wat tevens kan helpen is achteraf betalen (via Klarna) of verzekerd betalen (bijvoorbeeld met creditcard). Bierling: ,,Door er iets meer tijd en energie in te steken, valt veel gedoe te voorkomen.”

Tips van de politie om oplichting te voorkomen - Kijk of de prijs reëel is. - Betaal zoveel mogelijk met kopersgarantie. Gebruik een creditcard of mogelijkheden om achteraf betalen zoals Klarna of Riverty (AfterPay). Krijg je dan je product niet? Dan ontvang je je geld terug. - Wees extra alert bij een rechtstreekse overboeking naar een buitenlandse rekening. - Controleer of de contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres en fysieke adres op de website staan. Controleer of het echte gegevens zijn. - Er moet een KvK-nummer op een website staan. Zoek in het handelsregister op het KvK-nummer of de bedrijfsnaam. Staat het bedrijf daarop niet vermeld, dan gaat het mogelijk om een onbetrouwbare webshop. - Gebruikt de webshop het logo van Thuiswinkel Waarborg of Webshop Keurmerk? Controleer dan eerst of de webshop daadwerkelijk is aangesloten. Dit kun je doen via de websites van Thuiswinkel Waarborg of Webshop Keurmerk. Het voordeel van een aangesloten webshop is dat je bij klachten naar de Geschillencommissie Thuiswinkel kunt stappen.

