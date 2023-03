Zes 200 litervaten met vermoedelijk drugsafval gedumpt in Geertruidenberg

Hoeveel afval er precies in de vaten zit, is nog niet bekend. De brandweer heeft metingen verricht en een gespecialiseerd bedrijf is opgeroepen om de vaten te ruimen. De politie doet verder onderzoek naar de dumping en is op zoek naar camerabeelden.

Spoor aan drugsafvaldumpingen

De politie meldde eerder dat de recherche een onderzoek is gestart naar een spoor aan drugsafvaldumpingen in Brabant. Dit gebeurde nadat in één week meerdere meldingen binnenkwamen van dumpingen in onder meer Teteringen, Made, Bavel, Esbeek, Diessen, Hooge Zwaluwe, Dinteloord, Berkel-Enschot en Rijsbergen. Soms lekten de chemicaliën in de grond waardoor er extra kosten moesten worden gemaakt om vergiftigde grond te reinigen.