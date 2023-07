Waarom lakt Geertruidenberg zoveel informatie over inval zwart? En drie andere vragen over kwestie rond Veers pand

Meer patrijzen zijn er niet gekomen, maar Partridge-pro­ject heeft in Almkerk wel een betere biodiversi­teit opgeleverd

ALMKERK – Herstel en toename van de biodiversiteit met 30 procent op akkers. Met dit doel voor ogen ging in 2017 in een aantal landen, waaronder Nederland, het Europese Interreg-project Partridge van start. Na zes jaar, nu het project eindigt, is het tijd om de balans op te maken.