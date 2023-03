Twee vrachtwagens botsen op A27 bij Raamsdonksveer, weg weer vrij

Met video's en update Lekkende vaten met chemische stoffen gedumpt in Geertrui­den­berg, vermoede­lijk drugsafval

GEERTRUIDENBERG - Op de Brandweg in Geertruidenberg zijn in de nacht van maandag op dinsdag zes vaten van 200 liter gedumpt, waarvan één in een sloot. In de vaten zitten volgens de politie chemische stoffen. Het gaat vermoedelijk om drugsafval.