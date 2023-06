Spannende tijden voor bewoners boven café De Witte Leeuw: moeten ze eruit of mogen ze blijven?

Veteraan Erik Kuiper (53) deelt ervaringen over werk bij onderzee­dienst: ‘Soms was er geen verse lucht’

LAGE ZWALUWE - Erik Kuiper (53) uit Lage Zwaluwe is veteraan, maar vertellen over zijn tijd bij de onderzeedienst kan hij door het geheime karakter van de missies bijna niet. Daarom is het zo belangrijk om met andere veteranen contact te hebben. ,,Aan een half woord heb je vaak al genoeg.”