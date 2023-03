Sophie's tafeltje blijft leeg na tragisch ongeval: ‘Veel huilen, handje vasthouden of met klas naar buiten’

RAAMSDONKSVEER - Zeven jaar lang zaten ze iedere dag bij de 10-jarige Sophie in de klas. Nu is haar stoeltje leeg en branden er kaarsjes bij de foto op haar tafeltje in het klaslokaal. Soms loopt er een klasgenootje naar dat tafeltje en legt een knuffel neer.