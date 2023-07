Regenbuien, maar soms ook zon in Geertruidenberg vandaag

Jong Inspireert Bandenmon­teur Jessy doet mee aan missverkie­zing: ‘Je moet vooral doen wat je leuk vindt’

LAGE ZWALUWE - Jessy de Jong (17) uit Lage Zwaluwe is in de race voor de titel Miss Teen Nederland. Ze hoort bij de laatste twintig meiden die kans maken op de hoofdprijs. De verkiezing combineert ze met het werk als bandenmonteur. ,,Als vrouw kun je ook gewoon werken in de mannenwereld, dat wil ik laten zien.”