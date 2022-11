Na twee stille winters keren de Winterfair en Santa Run terug op de Markt in Geertruidenberg

GEERTRUIDENBERG - Na twee stille coronajaren is er op 10 december weer een Winterfair in Geertruidenberg. Het kerstevenement op de Markt is met negentig kramen groter dan ooit. Ook die dag in het vestingstadje: de Santa Run.

Het oude draaiboek van de Winterfair is afgestoft en aangepast. Bezoekers kunnen weer als vanouds een sfeervolle kerstmarkt verwachten. Er staan kramen met onder meer cadeauartikelen en ambachten. Foodtrucks vormen het culinaire plein en er wordt een kinderplein ingericht.

Ook de kerstman, zangkoren en een goochelaar in de stijl van Charles Dickens zorgen voor vermaak. ,,We hebben op onze Winterfair altijd een divers aanbod gehad en dit jaar hebben we zelfs meer deelnemers dan ooit", zegt bestuurslid Esther Domenie. ,,De mensen vinden het leuk om weer eens op een kerstmarkt te staan.”

Meer vrijwilligers

Na de twee coronawinters waarin de Winterfair niet georganiseerd kon worden, was Domenie nog als enige bestuurslid over. ,,Veel mensen vroegen mij of de Winterfair door zou gaan, maar ik wilde het niet in mijn eentje organiseren. Inmiddels zijn we met twaalf mensen die deze editie regelen en op de dag zelf zijn er zo'n dertig vrijwilligers om ons te helpen.”

De Winterfair is op zaterdag 10 december van 15.00 tot 21.00 uur op de Markt in Geertruidenberg. De entree is gratis.

Santa Run voor het goede doel

Tegelijkertijd met de Winterfair is er ook de Santa Run & Walk van Rotaryclub Geertruidenberg. Deelnemers rennen of lopen dan vanaf 15.15 uur in een kerstmannenpak door Geertruidenberg. De opbrengst gaat naar de Nierstichting en verenigingen die minimaal zestien deelnemers werven voor de Santa Run.

De route van 4 kilometer start bij de gemeentetuin in Raamsdonksveer en eindigt op de Markt in Geertruidenberg. Deelname kost 12,50 euro, inclusief kerstpak. Inschrijven kan op geertruidenberg.rotarysantarun.nl.