Magische lessen in de Bergse admiraalszaal

MET VIDEOMagische drankjes, zwiepende toverstaffen en mystieke spreuken. Wie denkt dat je alleen bij een toverschool terecht te komen via een trein die vertrekt van perron 9 3/4, heeft het mis. In de admiraalszaal te Geertruidenberg volgen zondagmiddag een twintigtal leerling-magiërs hun eerste lessen aan de Magische Academie.

Begeleid door een team ervaren magiërs, wordt er hard gewerkt. Iedereen maakt zijn eigen toverstaf, een must have voor elke magiër. Bij de lessen toverdrankjes kiezen ze voor een drankje dat gekoppeld is aan een van de elementen, aarde, water of vuur. Met grote precisie mixen ze verschillende kleuren drankjes. Oppassen: want te veel kleuren bijeen levert een bruine smurrie op. En die krijg je zelfs met het aanwezige magische poeder niet meer sprankelend.

Iedere leerling heeft een soort runenteken op zijn of haar gezicht. Tara (12) uit Waalwijk draagt het teken voor ‘groei’ op haar wang. Als enorm Harry Potter-fan, en ook van het afgeleide fantastic beasts heeft ze genoten van deze middag. ,,Het was zeker wat ik er van verwachtte”, vertelt ze. Gevraagd welke toverspreuk ze graag in de praktijk zou willen brengen, noemt ze ‘veritias’. ,,Daarmee kun je iedereen altijd de waarheid laten vertellen.” Of er in het dagelijks leven veel tegen haar wordt gelogen, dat weet ze niet. ,,Daarom zou die spreuk wel handig zijn.”

Joy (12) uit Made vond het decoreren van de toverstaf het leukste om te doen. Op het door hemzelf gemaakte perkament schrijft hij een toverspreuk die hem moet gaan helpen bij zijn schoolwerk: ‘Completio Huiswerkio’. Wanneer de spreuk goed werkt, hoeft hij zich nooit meer zorgen te maken om zijn wiskundehuiswerk.

Tekst gaat verder onder de video

Het laat zich raden dat de deelnemers allen fan zijn van de die ene heel beroemde tovenaarsleerling. Bente (11) uit Vlijmen heeft zelfs een Zweinstein-cape aangetrokken. ,,Een vriendin van me wist dat dit vandaag was. Ik ben samen met haar meegekomen.”

Huub Lommers van Scattando Events laat weten dat het eigenlijk vorig jaar al de bedoeling was om de deuren van de magische school te openen. ,,Maar toen zaten we nog met die lockdown.” In de toekomst wil de evenementenorganisator de magische academie vaker terug laten komen op de agenda. ,,We werken ook aan een versie voor volwassen”, voegt hij eraan toe. Wanneer de volgende magische academie plaatsvindt, kan Lommers op dit moment nog niet zeggen.

Tegen het eind van de middag, is het woord aan de rector. Allereerst prijst hij de aspirant-tovenaars met hun gedrevenheid en inzet. Complimenten zijn er voor de mooie toverstaffen en toverdrankjes. Daarna is het tijd voor de plechtige beëdiging van de deelnemers. Allemaal geslaagd!