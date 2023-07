Louis fietst op 74-jarige leeftijd van Parijs naar Dakar: ‘De vrijheid is geweldig’

Groen licht voor miljoenen­in­ves­te­ring in nieuwe school en kinderdag­ver­blijf aan de Parklaan

RAAMSDONKSVEER - De nieuwe fusieschool aan de Parklaan in Raamsdonksveer komt weer een stap dichterbij, want de gemeenteraad is akkoord met het voorstel om 10,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bouw van het Kind Centrum Raamdonksveer.