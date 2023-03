Lekkende vaten met chemische stoffen gedumpt in Geertruidenberg, vermoedelijk drugsafval

Na ruim 40 jaar stopt Herman met zijn vishandel: ‘Een visboer die ook blikjes drinken verkoopt, ik gruwel ervan’

TILBURG - Na ruim veertig jaar in het vak zit het er bijna op voor Herman Rijsdijk. De visboer stopt per 31 maart met zijn ambulante vishandel Rijsdijk Vis. ,,Veertig jaar geleden hadden we nog niet eens een koeling.”