Kans op bewolkt weer in Geertruidenberg vanochtend

Jack (24) eert zijn verongeluk­te Marokkaan­se opa met een film: ‘Veel mooie en ontroeren­de momenten’

LAGE ZWALUWE - Toen Jack Fahfouhi uit Lage Zwaluwe als kind voor het eerst zijn familie in Marokko bezocht, voelde hij gelijk heel veel warmte. Daarover maakt hij nu een film, met zijn neef Omar in de hoofdrol. Omar lijkt veel op hun opa, die in 1974 op dramatische wijze verongelukte.