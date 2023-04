Jarenlange ontucht met meisje (nu 15) of niet, banden binnen familie zijn totaal verscheurd

met video Inval drugspand Raamsdonks­veer komt niet als verrassing: ‘Mensen kwamen daar niet om te buurten’

RAAMSDONKSVEER - De inval vrijdag in een drugspand aan de Baksweer in Raamsdonksveer komt voor buurtbewoners niet als een verrassing. ,,Dat daar gedeald werd, was vrij algemeen bekend in de buurt”, vertellen buurtbewoners een dag na de politieactie.