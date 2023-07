Jan Luites (64) vertrok voor zijn liefde Irina naar Rusland, maar raakte invalide door een vleesetende bacterie

Drie jaar na de brand hebben de buren slapeloze nachten van ruïne: ‘De dakpannen waaien de tuin in’

RAAMSDONKSVEER - Als het waait vliegen de brokstukken in hun tuin. Jack en Anita van Strien wonen nog altijd naast de ruïne van een afgebrande schuur en maken zich zorgen over hun veiligheid. ,,We worden van het kastje naar de muur gestuurd.”