Leren over de Aborigi­nals in je vakantie

OOSTERHOUT - ,,Hé, het is net schoolverf! Simpel, maar uniek.” Lianne (10) is duidelijk enthousiast over de verschillende kleuren verf die de deelnemers aan de Aboriginal-workshop mogen gebruiken. Het is een van de workshops die Stichting B.O.C.K. in het kader van de Zomerkaravaan aanbiedt, en die zit, net als de andere workshops, ramvol.