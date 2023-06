Geen Quarter Pounder in Raamsdonksveer, Maasdijk 20 blijft een berucht kerkhof van restaurants

Man die gezin doodreed filmde trots hoe hij 250 km per uur ging: ‘Zijn Seat kon niet harder’

SPRANG-CAPELLE/ RAAMSDONKSVEER - De 33-jarige man uit Zevenbergschen Hoek, die betrokken was bij het dodelijke ongeluk op de A59 bij Sprang-Capelle, reed volgens het Openbaar Ministerie 250 kilometer per uur op de snelweg. Ook zou hij zijn verkeersovertredingen trots hebben gefilmd met zijn telefoon en was hij onder invloed van alcohol.