Geen grotere fan van The Dave Clark Five dan Herman

De hobbykamer van...GEERTRUIDENBERG - Herman Hamerpagt (72) koopt in 1965 zijn eerste singletje en lp. Van The Dave Clark Five koopt hij het singletje Reelin’ and Rockin’ , van Manfred Mann de lp Mann Made Hits . Een liefde voor het leven is geboren.

In zijn hobbykamer hangt anno 2023 een poster van Manfred Mann. Nog bijzonderder is de gouden plaat van The Dave Clark Five die hij in de loop van de jaren wist te bemachtigen. De hele hobbykamer is gevuld met muziek. Een collectie bestaande uit: 8500 singletjes, 400 ep’s, 3500 lp’s, 2500 cd’s en nog eens 100 cassettes. ,,Variërend van ABBA tot Zeppelin en alles wat daar tussen zit.”

Quote Op het feest waren ook Cliff Richard, The Shadows en Freddie Mercury aanwezig Herman Hamerpagt

Fanclub

Het is zeer de vraag of er ergens in de Benelux een grotere fan van The Dave Clark Five te vinden is. Hoewel de Britse rockers in 1970 als band stopten, stelde Hamerpragt in 1972 een proefnummer samen van een fanclubblad dat de basis zou vormen van ‘The World Wide Dave Clark Fanclub’.

Vijftien jaar lang runt Hamerpragt deze fanclub. De fanclubblaadjes heeft hij nog allemaal liggen. ,,Ik heb Dave Clark, en andere leden van de originele band, persoonlijk leren kennen. Zo ben ik ook uitgenodigd voor de première van de musical Time van Dave Clark. Op het feest na afloop, in de Londense discotheek The Hyperdrome, waren ook Cliff Richard, The Shadows en Freddie Mercury aanwezig.”

(Lees verder onder het kader: Mike d’Abo zong op het huwelijk van Herman.)

Dave Clark zet zijn muzikale carrière onder andere voort in een samenwerking met Mike d’Abo. ,,Ook met Mike d’Abo onderhoud ik regelmatig contact. Sterker nog. Hij is zelfs komen zingen op mijn huwelijk.” Hij pakt de trouwfoto’s erbij waarop een breed lachende Mike d’Abo poseert met het kersverse echtpaar.

Hamerpragt brengt niet avond aan avond door in zijn hobbykamer. Daarvoor zijn hij en zijn vrouw nog veel te druk met andere zaken. Maar wanneer hij in de naastgelegen ruimte bezig is met zijn werk als belastingadviseur, dan staat er áltijd muziek op. Keuze genoeg.