Brabant leverde 12.300 nieuwbouwwoningen op in 2022

In Brabant zijn vorig jaar 12.300 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Na Zuid-Holland (14.600) en Noord-Holland (14.200) is het de provincie waar de meeste huizen werden gebouwd. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2022 kwamen er in Nederland gemiddeld ruim 74.000 nieuwbouwwoningen bij (0,9 procent). Het is het hoogste aantal sinds 2012. In Brabant kwamen er 12.300 nieuwe huizen bij wat met een groei van 1,1 procent boven het landelijk gemiddelde zit. In Amsterdam werden de meeste nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd, namelijk bijna 6.8000.

Gemeentes waar percentueel de meeste woningen werden opgeleverd zijn Rucphen met 2,7 procent woningen erbij (264 woningen) Geertruidenberg met 2,6 procent (254 woningen), Etten-Leur met 2,4 procent (467 woningen) Reusel met 2,4 procent (134 woningen).

Gemeentes waar in absolute getallen veel nieuwbouw werd opgeleverd zijn Tilburg met 1001 woningen (1,0 procent), Den Bosch met 826 nieuw opgeleverde huizen (1,1 procent), Breda met 703 nieuwbouw-projecten (0,8 procent) en Land van Cuijk met 504 woningen (1,3 procent).

Het hogere aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2022 komt overeen met met het hogere aantal vergunde nieuwbouwwoningen in 2020 en 2021, na een relatief forse afname in 2019. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is ongeveer twee jaar.

Komende jaren minder nieuwbouwwoningen opgeleverd

Naast nieuwbouw ontstaan er ook woningen door bijvoorbeeld splitsing van bestaande woningen en transformaties van kantoren. Ook verdwijnen er woningen uit de voorraad door sloop of samenvoeging. Als deze verdwenen woningen van de toename worden afgehaald, is de woningvoorraad vorig jaar in heel Nederland gegroeid tot 8,1 miljoen woningen.

Als we op de vergunningen afgaan, dan lijkt het erop dat er de komende jaren minder nieuwbouwwoningen worden opgeleverd. Vorig jaar zijn bijna 13 procent minder bouwvergunningen afgegeven dan in 2021. Bouwers stellen vanwege de inflatie en de situatie in Oekraïne nieuwe projecten uit en wachten op meer zekerheid.

Woningen die per gemeente werden opgeleverd:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het aantal nieuwbouwwoningen per provincie in absolute getallen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.