Oosterhout gaat voor inclusieve gemeente en roept bewoners op symbool of actie te bedenken

OOSTERHOUT - In Oosterhout moet iedereen mee kunnen doen. Onder dat motto roept de gemeente bewoners op een symbool of actie te bedenken voor ‘inclusieve gemeente’. Wethouder Willem-Jan van der Zanden (GroenLinks): ,,We willen dit graag zichtbaar maken.”