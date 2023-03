BBB ook in Geertruidenberg de grootste

Dag voor de verkiezin­gen opnieuw boerenpro­test, nu in Den Bosch: ‘Haagse stront steelt boer z’n grond’

ETTEN-LEUR/HOEVEN - Het was geslaagd, zaterdag in Den Haag, en dinsdag gaan ze weer. Met hun trekkers, dit keer naar Den Bosch. Frank Wijnen, varkenshouder en akkerbouwer uit Hoeven, is er in ieder geval bij. ,,Voor de boeren en ook voor de burgers. We moeten ons laten zien en horen.”