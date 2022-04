Snoop Dogg start zijn eigen metaverse: hebben de ‘Doggies’ de toekomst?

Op 23 september kondigde Snoop Dogg via Twitter aan dat hij op het punt stond de metaverse te betreden. Daarmee doelde hij op de aankomende introductie van zijn persoonlijke digitale wereld: de Snoopverse.

Wie zich daar een voorstelling van wil maken, moet denken aan een kleurrijke, blokachtige spelwereld zoals in Minecraft of Roblox. Gebruikers kunnen via hun computer vrij rondlopen in deze 3D-omgeving en andere mensen ontmoeten.

Hoewel de Snoopverse nog niet is geopend, geeft Snoop Doggs meest recente videoclip een goed beeld van hoe het eruit komt te zien. In deze video, die de rapper de ‘eerste metaverse-muziekvideo ter wereld’ noemt, zijn beelden te zien van een grote villa, luxe auto’s, een concertzaal, en standbeelden van Snoop Dogg. De villa is een 3D-model van Snoops echte huis in Californië.

Metaverse-videoclip

De Snoopverse presenteert zich als een zeer vernieuwende vorm van entertainment, maar die mening wordt niet door iedereen gedeeld. Technologie-expert Jarno Duursma legt uit dat virtuele werelden met popsterren al langer bestaan: ,,Justin Bieber heeft zijn eigen avatar, en Ariana Grande ook. Is het nieuw wat hier gebeurt? Volgens mij valt het wel mee.”

Hetzelfde kan gezegd worden over de clip die opgenomen is in Snoops metaversum. Duursma noemt het een vorm van marketing. ,,Ik zou niet weten wat daar revolutionair aan is.”

Tot de voordeur

In theorie kan iedereen tot Snoop Doggs virtuele voordeur komen, omdat de Snoopverse onderdeel is van het open metaverse-platform The Sandbox. Het enige wat je nodig hebt is een computer, internet, en een Sandbox-account.

De Snoopverse is echter minder toegankelijk dan hij lijkt. Wie vervroegd toegang wil krijgen, zal daar 525 SAND-tokens voor moeten betalen, omgerekend meer dan 1400 euro. Wie ook nog eens aanwezig wil zijn bij Snoops digitale privéfeesten, moet meer dan 2300 euro neertellen.

Hoewel de Snoopverse een mooie ervaring kan zijn voor wie het kan betalen, is het ook gewoon een manier om aandacht te genereren. ,,Vergeet niet: Snoop Dogg kan zich hiermee in de kijker spelen”, zegt Duursma. ,,De metaverse als onderwerp is hot en dat trekt de aandacht.”

Doggies

In de Snoopverse wordt niet alleen verdiend aan toegangskaartjes, maar ook aan de verkoop van NFT’s. De ‘Decentral Eyes Dogg’-NFT, een digitaal portret van de rapper, leverde bij een veiling in november bijna 700.000 euro op. Ook zijn collectie van 10.000 Sandbox-avatars, de Doggies, raakte kort na introductie uitverkocht. Op de NFT-marktplaats OpenSea worden de Doggies geregeld voor enkele honderden tot duizenden euro’s doorverkocht.

Deze NFT’s, ofwel non-fungible tokens, zijn digitale voorwerpen die dankzij de zogenoemde blokchaintechniek een automatisch eigendomsbewijs met zich meedragen. Wie dus een NFT van Snoop Dogg koopt, is ervan verzekerd dat de aankoop uniek is.

Virtuele buurman

Er zijn verschillende redenen om een NFT aan te schaffen. Allereerst kan het, zeker voor een Snoop Dogg-fan, leuk zijn om iets unieks te hebben. Door bijvoorbeeld een Doggie-avatar te gebruiken, kan het poppetje waarmee je door de Snoopverse loopt eruitzien zoals de rapper zelf.

NFT’s worden echter vooral gekocht als investering. ,,Je bent dan aan het gokken of heel veel andere mensen belangstelling gaan krijgen voor deze NFT-serie, in de hoop dat ze daardoor meer waard worden”, legt Duursma uit. ,,Het lijkt op het speculeren met crypto.”

Er is altijd een risico dat het platform waar de Snoopverse zich bevindt, The Sandbox, aan populariteit verliest. Wanneer gebruikers weglopen zullen de NFT’s niet veel meer waard zijn. De vraag of het verstandig is om zelf een Doggie aan te schaffen, is volgens Duursma dus lastig te beantwoorden. ,,Ik koop zelf in ieder geval geen Snoop Dogg-NFT’s.”

Dit weerhield een investeerder er overigens niet van om afgelopen december de virtuele buurman van Snoop Dogg te worden. Het Sandbox-land grenzend aan de Snoopverse werd verkocht voor een recordbedrag van meer dan 450.000 dollar.

