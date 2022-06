Microsoft toont nieuwe megagames Starfield en Diablo IV

Het begint zo langzamerhand een traditie te worden: van tevoren zijn de verwachtingen rondom de perspresentatie van Microsoft torenhoog, vervolgens komt er een stortvloed aan games voorbij en na afloop had je stiekem toch op meer gehoopt. En dat voor een showcase van ruim anderhalf uur met het langverwachte Starfield als uitgebreide uitsmijter.

Microsoft heeft na de overname van Bethesda in 2021 en de recente mega-aankoop van Call of Duty-maker Activision Blizzard - die deal moet overigens officieel nog goedgekeurd worden - titels te over om te tonen. Een luxeprobleem, zou je denken. Toch zijn er nog genoeg games die nog altijd niet gedeeld kunnen worden met de buitenwereld.

Games ontwikkelen kost jaren, en corona heeft veel vertraagd. Met meer dan dertig games, waarvan opvallend veel kleinere titels, bood Microsoft voor ieder wat wils. Dat leverde ook gekke situaties op: hero-shooter Overwatch 2 (release 4 oktober 2022) en actie-RPG Diablo IV (release: 2023) werden allebei getoond, terwijl beide games ook op de PlayStation 4 en 5 van concurrent Sony verschijnen.

Volledig scherm Beeld uit Diablo IV. © Xbox

Game Pass, oude bekende en verrassende indies

Veel games die getoond werden, verschijnen op de dag van release op Game Pass, de zeer succesvolle ‘all-you-can-eat-abonnementsdienst’ van Microsoft. Als pc- of Xbox-gamer hoef je bijkans geen losse spellen meer aan te schaffen omdat Game Pass rijkelijk gevuld is met content. Naast verse toevoegingen voor veel bestaande franchises als Sea of Thieves (The Seven Seas), Forza Horizon (Hot Wheels DLC), The Elder Scrolls Online (High Isle) en Flight Simulator (binnenkort kun je Halo’s iconische Pelican besturen), was er uiteraard veel ruimte voor gloednieuwe games.

Een nieuwe Forza Motorsport-racegame dient zich aan in 2023 en zag er weer uit om door een ringetje te halen. Vampieren-shooter Redfall moet zowel in co-op als in je eentje donkere actie gaan bieden en de opvolger van het middeleeuwse avonturenspel A Plague Tale: Requiem oogde veelbelovend. Van de makers van Nioh en Bloodborne komt de Chinese martial arts-game Wo Long: Fallen Dynasty, en niemand minder dan Japanse grootheid Hideo Kojima (Metal Gear Solid) kondigde aan een samenwerking aan te gaan met Xbox om de game te maken ‘die hij altijd al heeft willen maken’.

Veel kleinere games lieten een goede indruk achter: het interactieve drama As Dusk Falls met tal van verhalende vertakkingen prikkelde het publiek, Cocoon komt van de bedenker van donkere platformgames Limbo en Inside, en actie-avonturentitel Ravenlok oogt knotsgek en kleurrijk. Aangenaam opvallend was ook Pentiment; een origineel misdaadspel dat zich afspeelt in het 16e-eeuwse Bavaria van Fallout: New Vegas-ontwikkelaar Obsidian. De game speelt deels als een manuscript uit de Renaissance.

Gemist én goedgemaakt

Tegelijkertijd sloeg Xbox er niet in unaniem alle fans te plezieren en critici de mond te snoeren. Vele fan-favorieten schitterden door afwezigheid zoals Fable, Perfect Dark, Senua’s Saga: Hellblade II, Avowed en The Outer Worlds 2. Met name de oorverdovende stilte rondom de herstart van klassiekers Fable en Perfect Dark doen vrezen.

Uitsmijter Starfield maakte veel, zo niet alles goed, al zorgt ook deze game op Twitter voor twee kampen: ziet het er fantastisch uit, of belooft Bethesda veel dat in de praktijk niet zo goed zal werken? Het nieuwe, ambitieuze ruimterollenspel van Bethesda is nog het best te omschrijven als Skyrim in de ruimte.

De speler krijgt straks honderd sterrenstelsels met duizend planeten te bezoeken. Je sluit je aan bij Constellation, een organisatie die de ruimte verkent op de ‘laatste reis van de mensheid’, honderden jaren in de toekomst. Je mag zelf een basis bouwen en je eigen ruimteschip ontwerpen. Op handels- en gevechtsmissies kom je regelmatig terecht in schietgevechten. De game lijkt honderden uren gameplay te bieden.

Het is wellicht maar goed dat de titel nog even is uitgesteld. Bethesda heeft de oneervolle reputatie haar games te lanceren met nogal wat bugs. Dat zal Microsoft met deze volledig nieuwe ip koste wat het kost willen voorkomen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.