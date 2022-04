Dit beeldscherm van 500 euro is het beste om op te gamen

Wie een beetje goed wil gamen, haalt al snel een speciale monitor in huis. Met snellere responstijden en een hoge ververssnelheid tonen ze het beeld zo accuraat mogelijk, zodat je geen frame hoeft te missen. We hebben samen met de redactie van BestGetest het beste model van dit moment geselecteerd.

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreide vergelijking van gaming-monitoren op BestGetest. De tests worden uitgevoerd in samenwerking met het testlab van Tweakers.

Het grootste verschil tussen een gamingmonitor en een doodgewone monitor is toch wel de verversingssnelheid, in het Engels ook wel refreshrate: het aantal beelden dat per seconde kan worden weergegeven. Dit wordt uitgedrukt in Hertz. Een normaal scherm toont maximaal 60 beelden per seconde (60Hz), een gamingscherm toch wel minstens het dubbele, maar vaak nog meer.

Een goed scherm beschikt bovendien over Freesync of G-Sync. Met die technologie kan het scherm zijn verversingssnelheid automatisch aanpassen aan de snelheid van jouw pc. Zeker in complexe 3D-spellen kan het namelijk zijn dat je videokaart, het onderdeel in de pc dat de beelden berekent, niet 144 keer per seconde of vaker met nieuw beeld komt. Met Freesync en G-Sync blijft het beeld dan toch vloeiend.

Als beste getest: Samsung Odyssey G7

Volledig scherm Odyssey G7. © Samsung

Wat ons betreft is de Samsung Odyssey G7 een van de beste gamingmonitoren van het moment. Deze heeft een sterke curve en een verversingssnelheid van 240 Hertz. Ook heeft dit beeldscherm een torenhoge reactiesnelheid waardoor het beeld bij rappe bewegingen scherp blijft. Dat zie je niet vaak op deze manier bij andere monitoren.

De weergave van hdr is indrukwekkend en als je contrast belangrijk vindt, dan raden we je deze 27 inch-monitor aan. Het is een stevig apparaat in zijn kunnen, al is het niet de beste op het gebied van kleurweergave. Ook zijn de kijkhoeken niet fantastisch, wat vooral vervelend is als iemand naast je wil meekijken.

Wat dit beeld een eyecatcher maakt is de ring van semitransparant plastic rondom het paneel en de voet met gekleurde lampjes die je naar wens kunt laten oplichten. Achterop vind je twee DisplayPort 1.4-ingangen en een HDMI 2.0-poort. Je kunt een bedrade hoofdtelefoon gebruiken met de audiopoort, of usb-apparaten aansluiten op de ingebouwde hub.

Goedkoop alternatief: Iiyama G-Master GB2570HSU-B1

Volledig scherm G-Master GB2570HSU-B1 © Iiyama

Beeldschermen zijn de laatste tijd fors in prijs gedaald, waardoor je veel exemplaren met een verversingssnelheid van 144 Hz kunt vinden én een full-hd-resolutie voor een bedrag van onder de 250 euro. Als je goed zoekt, is het zelfs mogelijk om een 240 Hz-exemplaar te vinden.

Bij dit model van Iiyama is de refreshrate maximaal 165 Hz. Omdat het minimum van de refreshrate 40 Hz is, is het uiteindelijke bereik van de verversingssnelheid breder dan bij veel andere monitoren in zijn prijsklasse.

Waarom hij dan toch zo betaalbaar is? Dat komt door zijn iets kleinere formaat en de full hd-resolutie, die bij deze monitor minder hoog is dan bij andere schermen die we hebben getest. Deze monitor biedt een goede balans tussen snelheid en kleurweergave. Het contrast is wel een tegenvaller, want die is zelfs voor een ips-paneel erg laag.

Dankzij de ingebouwde speakers kun je zonder oordopjes het geluid van een YouTube-video horen of de meldingstoontjes van je besturingssysteem en apps. Dankzij de in hoogte verstelbare voet kun je de monitor op de juiste kijkhoogte zetten om nekklachten te voorkomen.

De monitor is voorzien van een usb-hub, met als kers op de taart ook nog hdr-ondersteuning. Al moeten we daarbij wel de kanttekening plaatsen dat het contrast daarbij wat roet in het eten gooit. Dat deed de voorganger van deze monitor beter, maar op andere gebieden heb je aan de Iiyama G-Master GB2570HSU-B1 een zeer goede, goedkope monitor die waar biedt voor zijn geld.

