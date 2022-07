Deze Nederlandse jongens wilden een betere Pokémon maken

Een game maken uit pure onvrede, dat deed de Nederlandse studio TRAGsoft. Ze wilden terug naar de lang vervlogen tijd van de oude Pokémon -games. ,,We hadden een overvloed aan ideeën hoe dingen anders kunnen, en als de ontwikkelaar van Pokémon het niet wil doen, dan gaan we er zelf wel voor!”

Ze leerden elkaar kennen bij de lokale supermarkt, Jochem Pouwels en Marcel van der Made. Allebei deden ze een opleiding in de IT, en ze waren niet blij met de ontwikkelingen binnen de game-industrie. Met name mobiele games die spelers vooral snel geld wilden aftroggelen, stonden ze niet aan.

Negen jaar geleden begon Jochem daarom aan een eigen hobbyproject, een jaar later sloot ook Marcel zich aan. De droom was om hun eigen ‘monster tamer’-game te maken, een spel waarin je in een fantasievolle wereld allerlei kleurrijke wezens vangt en ze tegen elkaar laat vechten. Inderdaad, precies zoals Pokémon.

Volledig scherm Jochem Pouwels (links) en Marcel van der Made (rechts) werkten negen jaar lang aan hun 'Pokémon-killer'. © TRAGsoft

Monsters vangen

De Japanse gameserie werd groot in de jaren 90, met naast games ook tekenfilms en een populair kaartspel. Hoewel nieuwe delen nog altijd miljoenen exemplaren verkopen, zijn niet alle fans even blij met de keuzes die de ontwikkelaars tegenwoordig maken. ,,Ik kijk altijd met gemengde gevoelens naar de trailers en video’s van de nieuwe games”, zegt Jochem. ,,Ik vind het tof dat ze variëren qua verhaallijn en tijdlijn, maar het voelt alsof ze te ver wegstappen van de strategische gevechten waarin je om de beurt een zet doet, waar ik juist zo van hou.” Hij heeft op dit moment zelfs geen Nintendo Switch, de spelcomputer waar de games op uitkomen.

Juist uit onvrede over de richting van de nieuwe games, besloten de twee om te proberen het nostalgische gevoel van vroeger te vangen. ,,Wij waren inderdaad ook zulke fans. We denken vaak terug aan de tijd dat we met onze Game Boys in de klas zaten om met vrienden te spelen. Door het gebruik van pixel-art en de stukjes rollenspel uit oudere Pokémon en Zelda-games, proberen we met Coromon om dat nostalgische gevoel terug te halen.”

‘Niet bang voor een rechtszaak’

Het lijkt zelfs zo erg op oude Pokémon-games uit de jaren 90, dat je bijna bang bent voor een rechtszaak vanuit Nintendo, berucht om het fel beschermen van zijn auteursrechten. Dat bedrijf heeft immers een aandeel in de Pokémon-games. Maar omdat Jochem en Marcel alles zelf hebben gemaakt, is dat geen gevaar.

,,Coromon zit zeker in hetzelfde genre, maar het is ook zeker een totaal ander spel. We gebruiken geen enkel materiaal dat copyright heeft. En zolang dat niet gebeurt, is er geen juridisch probleem.” Er zijn nou eenmaal wel meer games waarin je op monsters jaagt, en dat valt niet te patenteren.

Volledig scherm Coromon lijkt visueel erg op oude 2D-games. © TRAGsoft

Negen jaar werk

Negen jaar is een lange tijd om aan een game te werken. In die jaren is het team gegroeid, al vormen Jochem en Marcel altijd de kern met hun opgerichte bedrijf TRAGsoft. ,,Na een jaar of twee zelf aan het idee en het verhaal te werken, kregen we genoeg vertrouwen dat de game echt iets unieks kon worden. Vanaf dat moment zijn we steeds meer gaan werken aan het project en gaan investeren in de onderdelen waar we zelf geen kaas van hebben gegeten.”

,,Over de jaren heen hebben we met een stuk of twintig freelancers mogen samenwerken die gespecialiseerd waren in allerlei takken van de game-industrie: het ontwerp van de wezens, menu’s, levels, het verhaal, muziek, geluidseffecten en nog meer.”

Na al die jaren werken kwam de game eerder dit jaar uit, niet alleen op de mobiele platformen van Android en iOS, maar ook op pc. ,,De dagen en weken na de release waren immens druk, maar ook zeker euforisch na negen jaar bouwen! En de reacties zijn overwegend positief. We mochten als indiestudio meerdere dagen tussen grote jongens zoals Elden Ring, Star Wars en Grand Theft Auto staan in de lijst met bestverkochte spellen op pc, dat hadden we nooit durven dromen.”

Nederlandse bodem

In Nederland is TRAGsoft nog niet zo bekend, veel spelers weten zelfs niet dat Coromon in ons land is gemaakt. ,,We hebben tot nu toe nog niet echt van de daken geschreeuwd dat Coromon van Nederlandse bodem is. In eigen land zijn we relatief zelfs een stuk minder bekend dan internationaal.”

Maar Marcel en Jochem zitten vol ambitie om daar wat aan te doen. ,,Hopelijk komt daar binnenkort verandering in als we binnenkort op de Dutch Game Awards het grote spel Horizon: Forbidden West gaan verslaan als beste game!” TRAGsoft staat nou eenmaal niet voor niks voor ‘Two Ridiculously Ambitious Guys’.

